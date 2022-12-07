Без света, но с теплом. Сколько газа в хранилищах и как Украине пройти отопительный сезон

Украина вошла в отопительный сезон с запасами газа в подземных хранилищах на уровне 14 млрд. кубометров. В каком случае запасов будет достаточно для отопительного сезона и какие угрозы несут возможные обстрелы ВС РФ газовой инфраструктуры страны.

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Бесконечные обстрелы россиянами украинских электросетей и других объектов энергоинфраструктуры влияют на поставки электроэнергии потребителей во всех регионах Украины. А вот с газом ситуация пока стабильна. Но не везде, ведь массированные обстрелы в прифронтовых территориях все же ведут к перебоям в поставках газа потребителям. Например, в ночь на 30 ноября россияне нанесли удары по общинам в Запорожском районе, и в результате обстрела пострадали объекты критической инфраструктуры.

[ + – ] Украинские специалисты способны оперативно заменять поврежденные участки газовой инфраструктуры Фото: t.me/starukhofficial

"Вражеский снаряд повредил газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар. Его оперативно ликвидировали, но без газоснабжения остались три улицы в населенном пункте", — сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, вскоре сотрудники компании "Запорожгаз" проложили новый участок подземного газопровода и возобновили газоснабжение потребителей.

Если обстрелы. Могут ли газовые объекты стать целями вражеских атак

Ракетные удары ВС РФ с 10 октября сосредоточены на энергетических объектах страны. Но речь идет об электроэнергии, а не о газе. "Россияне били по восточным районам, где добывается у нас большой объем газа, однако большой проблемы с газоснабжением у нас нет. Кажется, они сконцентрируют внимание на энергетической инфраструктуре. Им не хватит (снарядов, — Фокус) бить и по газовой, и по электрической инфраструктуре. Думаю, ситуация с газом будет лучше, чем с электроэнергией", — отметил в комментарии Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Эксперт не исключает, что целенаправленные ракетные удары по газовой инфраструктуре Украины возможны.

Россияне могут бить ракетами по газораспределительным станциям, но пока агрессор сосредоточен на электросетях Украины

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, отсутствие массированных атак россиян на газораспределительные станции могут частично объясняться тем, что украинская ГТС построена в советские времена с учетом возможного ведения боевых действий, и серьезно повредить ее — не очень простая задача. "Это возможно. Но это кратно сложнее, чем повредить объекты электроэнергии. А восстановить газотранспортную систему можно достаточно быстро: украинская система так построена, что любой участок можно быстро изолировать и затем быстро заменить участок трубы", — говорит Александр Харченко. И добавляет: пока нет явных предпосылок, свидетельствующих об умышленных попытках врага повредить украинскую ГТС.

[ + – ] Украинская газовая инфраструктура пока остается в большей безопасности по сравнению с объектами электроэнергетики Фото: УНИАН

"С газом пока все нормально. Если бы они переключились на газ, я бы даже радовался, потому что повредить там сложнее, а ракет у них точно уже не хватает, и мы видим это по динамике обстрелов", — отмечает эксперт. С ним не согласен эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, который считает, что ремонт газотранспортных объектов – существенно сложнее и дольше, чем электроэнергетических. А вот то, что россияне пока не принялись бомбить газовую инфраструктуру, по мнению Корольчука, может быть связано с контрактами "Газпрома" на поставки газа в Европу, транзит которого идет через украинскую ГТС.

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Добыть газ. Что происходит с добычей природного газа в военное время

Несмотря на отсутствие массированных атак на газовые сети, удары по важным газовым объектам осенью 2022 года все же были. Речь идет о попадании российской ракеты 17 ноября по одному из газодобывающих объектов компании "Укргазвидобування", что входит в группу "Нафтогаз". Впрочем, повреждения там не оказали серьезного влияния на темпы прокачки газа. "Там пострадала компрессорная станция, но критические повреждения не нанесены. Больше вреда газодобыче нашей нанесено в прифронтовой полосе или где была оккупация, вот там больше повреждений. На этот раз оперативная способность системы была восстановлена быстро", — рассказал Александр Харченко.

[ + – ] Госкомпания "Укргазвидобування" в период войны продолжает добывать газ и закачивать его в подземные хранилища

Вообще с добычей газа все не так уж плохо. Несмотря на военные действия, на востоке страны продолжают работу объекты компании "Укргазвидобування" — в октябре компания запустила новую скважину в Харьковской области с дебетом более 140 тыс. куб. м газа в сутки. После деоккупации ВСУ территорий Харьковской области компания оперативно восстанавливает добычу там, где она была невозможна в период оккупации. "Сотрудники "Укргазвидобування" возобновили работу нескольких инфраструктурных объектов на деоккупированной территории Украины и готовятся к запуску других. Результатом станет дополнительная добыча около 500 тыс. куб. м природного газа в день", — говорится в сообщении компании.

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В компании сообщили, что вернули контроль над буровыми станками, около семи месяцев находившимися на оккупированных территориях, и большинство из них после проведенного ремонта уже возобновили бурение скважин на востоке Украины. Хотя это и весьма непросто – буровые были повреждены как в результате обстрелов, так и из-за мародерства военных России.

Накопить запасы. Сколько газа в подземных хранилищах и почему это важно

Украина вошла в зимний сезон с запасами природного газа в подземных хранилищах на уровне 14 млрд. кубометров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Эксперты, опрошенные Фокусом, считают эти объемы достаточными для стабильного прохождения отопительного сезона. "Пока не было аномальных холодов, для нормального прохождения зимы запасы неплохие. У нас все хорошо с газом, нормально с углем, но плохо с электроэнергией из-за атак на инфраструктуру", — подчеркнул Александр Харченко. По словам Владимира Омельченко, крайне важно обеспечить потребителей энергоресурсами, и главное, чтобы газ был в украинских хранилищах. "В хранилищах газа достаточно – потребности в Украине снизились на 40% из-за падения производства, выезда населения. Газа хватит", — уверен Владимир Омельченко.

[ + – ] Риски для газотранспортной системы связаны с потенциальной угрозой остановки транзита российского газа по украинской системе Фото: УНИАН

Впрочем, определенные риски все равно остаются. По мнению Юрия Корольчука, угрозы могут быть связаны с потенциальной остановкой транзита российского газа по украинской газотранспортной системе. "Если прекратится транзит, то будем качать газ из хранилищ, но упадет давление, и уже не у всех потребителей будет газ, может прерываться подача газа на определенные периоды и в определенных регионах, высокие риски для южной и восточной части страны", — отмечает Юрий Корольчук.

Но пока "Газпром", занятый ответами на иски немецких компаний, которые массово обращаются в суды из-за недополученного от российского монополиста объема законтрактованного газа, не предпринял явных шагов, которые бы вели к прекращению транзита российского газа через Украину. На данном этапе это означает для Украины хорошие шансы пережить зиму с газом и без стрессов, вызванных дефицитом голубого топлива.

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В случае же потребностей увеличить запасы, если в Украине зимой будут серьезные морозы, "Нафтогаз" отправится на европейский рынок за покупкой необходимых объемов. Средства для таких контрактов будут получены от стран-партнеров. В ноябре Норвегия подписала соглашение о передаче Украине $195 млн для покупки газа, а в начале декабря глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов обсудил закупку дополнительного объема газа с гендиректором крупнейшей нефтегазовой компании Норвегии Equinor Андерсом Опедалом.