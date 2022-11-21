Газ на зиму: Норвегия даст Украине почти $200 млн на закупку "голубого топлива"

Эти деньги — часть ранее объявленного пакета помощи в размере 10 млрд норвежских крон (1 млрд долл).

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Норвегия поможет Украине закупить газ на зиму. Для этого правительство страны выделит украинскому государству 195 млн долларов. Об этом пишет Reuters.

Эти деньги — часть ранее объявленного пакета помощи в размере 10 млрд норвежских крон (1 млрд долл). Финансирование пройдет через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", — заявил министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум.

Норвегия и Украины: поддержка на миллиард евро

Норвегия помогает нашей стране не только на энергетическом фронте — скандинавская страна также является нашим важным партнером в оборонной сфере. Так, в начале июля 2022 года министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм сообщила, что страна выделит 1 миллиард евро в поддержку Украины.

Средства будут перечислять на государственные счета в течении двух последующих лет. Деньги предназначены для гуманитарной помощи, бюджетной поддержки и восстановления нашей страны.

Кроме того, с февраля Норвегия уже предоставила Украине военную и гуманитарную помощь в общей сумме 200 миллионов евро.

В том числе, от норвежцев украинские военные получили и 2000 единиц M72 LAW и 100 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral 2.

Также Фокус сообщал о том, что в конце июля Украина получила от Норвегии партию бронеавтомобилей IVECO LAV III. Патрульные бронемашины с запасом хода в 600 километров обладают хорошей подвижностью и защитой, а также могут разгоняться до 130 км/ч.

Ранее замглавы Офиса президент (ОП) Кирилл Тимошенко рассказал украинцам, стоит ли опасаться блэкаута зимой и уезжать из многоквартирных домов на фоне попыток России разрушить энергетическую систему Украины.