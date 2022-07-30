Украина получила от Норвегии партию бронеавтомобилей IVECO LAV III (фото)

Патрульные бронемашины с запасом хода в 600 километров обладают хорошей подвижностью и защитой, а также могут разгоняться до 130 км/ч.

Украина получила от Норвегии в качестве военной помощи 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Об этом говорится на официальном портале норвежского правительства.

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В Кабмине Норвегии отмечают, что бронированные патрульные машины IVECO LAV III обладают хорошей подвижностью и защитой, а также относятся к тому типу транспорта, который использовался регулярной армией в ходе миротворческой миссии в Афганистане.

Норвежское правительство сообщило, что эти бронеавтомобили востребованы официальным Киевом и отправляются в качестве дополнения к военного оборудования, такого как артиллерийские орудия, ПЗРК и бронетранспортеры, которое ранее уже отправлялось на нужды Вооруженных сил Украины.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", — цитирует пресс-служба Кабмина министра обороны страны Бьерна Арильда Грамма.

Бронированные патрульные машины IVECO LAV III являются вариантом армейского многоцелевого внедорожника IVECO LAV, имеющего бронекорпус. Вес базовой комплектации военного транспорта составляет 7 тонн, а максимальная скорость — 130 километров в час. Патрульные машины IVECO LAV III имеют запас хода в 600 километров, а по состоянию на 2016 год в регулярных войсках Норвегии были представлены 170 различных единиц бронеавтомобиля.

[ + – ] Украина получила от Норвегии 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III [ + – ] Украина получила от Норвегии 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III

Напомним, жители Норвегии вслед за поляками и литовцами объявили сбор средств на покупку беспилотника Bayraktar TB2, который планируют передать украинским военнослужащим.

Также сообщалось, что у украинской армии возникли проблемы с немецкими САУ PzH 2000 спустя месяц использования. В Минобороны Германии предполагают, что ВСУ использовали вооружение с высокой интенсивносью нанесения ударов по позициям ВС РФ, из-за чего гаубицы начали демонстрировать признаки износа.