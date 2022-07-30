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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина получила от Норвегии партию бронеавтомобилей IVECO LAV III (фото)

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Бронеавтомобиль IVECO LAV III патрульный автомобиль бронемашина военная помощь Норвегия
Украина получила от Норвегии 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III

Патрульные бронемашины с запасом хода в 600 километров обладают хорошей подвижностью и защитой, а также могут разгоняться до 130 км/ч.

Украина получила от Норвегии в качестве военной помощи 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Об этом говорится на официальном портале норвежского правительства.

В Кабмине Норвегии отмечают, что бронированные патрульные машины IVECO LAV III обладают хорошей подвижностью и защитой, а также относятся к тому типу транспорта, который использовался регулярной армией в ходе миротворческой миссии в Афганистане.

Норвежское правительство сообщило, что эти бронеавтомобили востребованы официальным Киевом и отправляются в качестве дополнения к военного оборудования, такого как артиллерийские орудия, ПЗРК и бронетранспортеры, которое ранее уже отправлялось на нужды Вооруженных сил Украины.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", — цитирует пресс-служба Кабмина министра обороны страны Бьерна Арильда Грамма.

Бронированные патрульные машины IVECO LAV III являются вариантом армейского многоцелевого внедорожника IVECO LAV, имеющего бронекорпус. Вес базовой комплектации военного транспорта составляет 7 тонн, а максимальная скорость — 130 километров в час. Патрульные машины IVECO LAV III имеют запас хода в 600 километров, а по состоянию на 2016 год в регулярных войсках Норвегии были представлены 170 различных единиц бронеавтомобиля.

Бронеавтомобиль IVECO LAV III патрульный автомобиль бронемашина военная помощь Норвегия
Украина получила от Норвегии 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III
Бронеавтомобиль IVECO LAV III патрульный автомобиль бронемашина военная помощь Норвегия
Украина получила от Норвегии 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III

Напомним, жители Норвегии вслед за поляками и литовцами объявили сбор средств на покупку беспилотника Bayraktar TB2, который планируют передать украинским военнослужащим.

Также сообщалось, что у украинской армии возникли проблемы с немецкими САУ PzH 2000 спустя месяц использования. В Минобороны Германии предполагают, что ВСУ использовали вооружение с высокой интенсивносью нанесения ударов по позициям ВС РФ, из-за чего гаубицы начали демонстрировать признаки износа.