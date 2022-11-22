Очередная манипуляция: Украина ответила на обвинения в "краже газа", поставляемого Молдове

"Газпром", по мнению Оператора ГТС, манипулирует фактами, пытаясь оправдать свое решение сократить экспорт топлива в страны Европы.

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Украина остается надежным партнером Молдовы, а все объемы российского газа были переданы на территорию соседней страны. Об этом проинформировала пресс-служба Оператора газотранспортной системы, отвечая на обвинения "Газпрома" в краже голубого топлива, поставляемого из РФ.

"Кража" Украиной российского газа, поставляемого Молдове — официальная позиция Киева

Пресс-служба Оператора ГТС заверяет, что все объемы российского газа, которые были приняты на точке входа из РФ "Суджа" для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме.

Сведения о поставках голубого топлива из России в соседнюю страну, как сказано в заявлении, подтверждены всеми необходимыми документами, которые были подписаны с участием смежных операторов, в том числе с "Газпромом". Оператор ГТС напоминает, что в сентябре 2022 года Молдова внедрила виртуальный реверс на точках соединения с Украиной и передача российского газа через точку "Гребеники" осуществляется именно в том формате.

"Угрожая уменьшить объемы транспортировки в Молдову, Газпром пытается лишить эту страну возможности использовать украинские ГТС и подземные хранилища газа, а также заблокировать инструмент виртуального реверса, тем самым усилив зависимость от российского природного газа в начале отопительного сезона", — говорится в сообщении Оператора ГТС.

В компании также отмечают, что Кремль не первый раз прибегает к политическому давлению в вопросах поставках газа. В заявлении Оператора ГТС также сказано, что РФ манипулирует фактами, стараясь оправдать свое решение сократить экспорт топлива в страны Европы.

[ + – ] Украина ответила на обвинения "Газпрома" в краже газа, поставляемого Молдове

"Кража" Украиной российского газа, поставляемого Молдове — официальная позиция России

22 ноября российский монополист "Газпром" обвинил Украину в краже газа, который был предназначен для Молдовы. В своем заявлении компания также заявила, что с конца ноября будут сокращены объемы поставок голубого топлива Кишиневу.

Такое решение, как утверждали в "Газпроме", связано с тем, что российский газ якобы "оседает где-то на территории Украины".

"Объем газа, подаваемого "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через Украину, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой. Объем фактически поставленного российского газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа", — заявляли в пресс-службе российского монополиста, обвиняя Оператора ГТС в краже голубого топлива.

Отметим, что в середине ноября Германия объявила о национализации бывшей дочерней компании "Газпрома". Речь идет о SEFE Securing Energy for Europe GmbH, уставной капитал которой был сокращен с 225,6 млн евро до нуля. В результате национализации экс-дочерней компании "Газпром" потерял ранее вложенные средства.

Также сообщалось, что в России зафиксировано рекордное падение спроса на добычу газа.