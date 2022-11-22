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Економіка

Чергова маніпуляція: Україна відповіла на звинувачення в "крадіжці газу", що постачається Молдові

Оператор ГТС транзит російський газ крадіжка Газпром Молдова
Фото: 112 | Україна відповіла на звинувачення "Газпрому" в крадіжці газу, що постачається Молдові

"Газпром", на думку Оператора ГТС, маніпулює фактами, намагаючись виправдати своє рішення скоротити експорт палива до країн Європи.

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Україна залишається надійним партнером Молдови, а всі обсяги російського газу передано на територію сусідньої країни. Про це проінформувала пресслужба Оператора газотранспортної системи, відповідаючи на звинувачення "Газпрому" в крадіжці блакитного палива, яке постачається з РФ.

"Крадіжка" Україною російського газу, що поставляється Молдові, — офіційна позиція Києва

Пресслужба Оператора ГТС запевняє, що всі обсяги російського газу, прийняті на точці входу з РФ "Суджа" для подальшого транспортування споживачам Молдови, передано на точках виходу "Олексіївка" та "Гребеники" у повному обсязі.

Відомості про постачання блакитного палива з Росії до сусідньої країни, як сказано у заяві, підтверджено всіма необхідними документами, які підписані за участю суміжних операторів, зокрема з "Газпромом". Оператор ГТС нагадує, що у вересні 2022 року Молдова запровадила віртуальний реверс на точках з'єднання з Україною, а передача російського газу через точку "Гребеники" здійснюється саме в тому форматі.

"Погрожуючи зменшити обсяги транспортування до Молдови, Газпром намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС та підземні сховища газу, а також заблокувати інструмент віртуального реверсу, тим самим посиливши залежність від російського природного газу на початку опалювального сезону", — йдеться у повідомленні Оператора ГТС.

У компанії також зазначають, що Кремль не вперше вдається до політичного тиску у питаннях постачання газу. У заяві Оператора ГТС також сказано, що РФ маніпулює фактами, намагаючись виправдати своє рішення скоротити експорт палива до країн Європи.

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Україна відповіла на звинувачення "Газпрому" в крадіжці газу, що постачається Молдові

"Крадіжка" Україною російського газу, що поставляється Молдові, — офіційна позиція Росії

22 листопада російський монополіст "Газпром" звинуватив Україну в крадіжці газу, призначеному для Молдови. У своїй заяві компанія також заявила, що з кінця листопада буде скорочено обсяги постачання блакитного палива Кишиневу.

Таке рішення, як стверджували у "Газпромі", пов'язане з тим, що російський газ нібито "осідає десь на території України".

"Обсяг газу, що подається "Газпромом" на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови через Україну, перевищує фізичний обсяг, що передається на кордоні України з Молдовою. Обсяг фактично поставленого російського газу, за яким порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,945 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України — 52,52 млн куб. м газу", — заявляли в пресслужбі російського монополіста, звинувачуючи Оператора ГТС у крадіжці блакитного палива.

Зазначимо, що в середині листопада Німеччина оголосила про націоналізацію колишньої дочірньої компанії "Газпрому". Йдеться про SEFE Securing Energy for Europe GmbH, статутний капітал якої було скорочено з 225,6 млн євро до нуля. Внаслідок націоналізації ексдочірньої компанії "Газпром" втратив раніше вкладені кошти.

Також повідомлялося, що в Росії зафіксовано рекордне падіння попиту на видобуток газу.