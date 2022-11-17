Хмари над "Газпромом": у Росії рекордно падає попит на видобуток газу

Водночас стабільно високим залишається попит на російський газ у Китаї. За даними "Газпрому", постачання "блакитного палива" газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і CNPC, йдуть у понад добових контрактних кількостей.

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Російська газотранспортна компанія "Газпром" з 1 січня до 15 листопада 2022 року, за попередніми оцінками, видобула 359,7 млрд куб. м газу. Це на 19,2% (на 85,3 млрд куб. м) менше, ніж 2021 року минулого року, пише пресслужба компанії.

Попит на паливо монополіста з газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період скоротився на 5,9% (на 12,3 млрд куб. м). Експорт до далеких країн становив 93,2 млрд куб. м — на 43,4% (на 71,6 млрд куб. м) менше, ніж роком раніше.

"Газпром" постачає газ згідно з підтвердженими заявками", — додали в компанії.

Водночас стабільно високим залишається попит на російський газ у Китаї. За даними "Газпрому", постачання "блакитного палива" газопроводом "Сила Сибіру" у межах двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і CNPC, йдуть у понад добових контрактних кількостях.

Нагадаємо, сьогодні збройні сили РФ завдали масованого ракетного удару по об'єктах видобутку газу на сході України. За інформацією голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, відомо про декілька зруйнованих об'єктів (АТ "Укргазвидобування" на сході України), інші отримали пошкодження різного ступеня.

Додамо, що під час масованої ракетної атаки військ РФ територією України 17 листопада, у Києві пролунали вибухи.

Пізніше з'ясувалося, що сили протиповітряної оборони збили над столицею чотири дрони-камікадзе Shahed-136 та п'ять російських крилатих ракет. Докладніше про наслідки масованого ракетного удару по Україні 17 листопада читайте у нашому матеріалі.