Тучи над "Газпромом": в России рекордно падает спрос на добычу газа

При этом стабильно высоким остается спрос на российский газ в Китае. По данным "Газпрома", поставки "голубого топлива" по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC, идут сверх суточных контрактных количеств.

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Российская газотранспортная компания "Газпром" с 1 января по 15 ноября 2022 года, по предварительным оценкам, добыла 359,7 млрд куб. м газа. Это на 19,2% (на 85,3 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 года прошлом году, пишет пресс-служба компании.

Спрос на топливо монополиста из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот же период сократился на 5,9% (на 12,3 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 93,2 млрд куб. м – на 43,4% (на 71,6 млрд куб. м) меньше, чем годом ранее.

"Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", — добавили в компании.

При этом стабильно высоким остается спрос на российский газ в Китае. По данным "Газпрома", поставки "голубого топлива" по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC, идут сверх суточных контрактных количеств.

Напомним, сегодня вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам добычи газа на востоке Украины. По информации главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова, известно о нескольких разрушенных объектах (АО "Укргаздобыча" на востоке Украины), другие получили повреждения разной степени.

Добавим, что во время массированной ракетной атаки войск РФ по территории Украины 17 ноября, в Киеве прогремели взрывы.

Позже выяснилось, что силы противовоздушной обороны сбили над столицей четыре дрона-камикадзе Shahed-136 и пять российских крылатых ракет. Подробнее о последствиях массированного ракетного удара по Украине 17 ноября читайте в нашем материале.