Країни ЄС зупинять транзит російського газу через Україну, – єврокомісарка

Європейські країни, які все ще споживають російський трубопровідний та скраплений газ, повинні скорочувати обсяги, запевняє Кадрі Сімсон.

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Контракт на транзит російського газу через Україну завершиться рівно за рік, а держави Євросоюзу мають припинити споживати ресурс. Про це у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС з енергетики під час пресконференції заявила Кадрі Сімсон, єврокомісарка з енергетики, повідомляє "Укрінформ".

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Вона наголосила на тому, що країнам, які все ще споживають російський газ, мають підготуватися до відповідних змін на ринку. Вони повинні скорочувати обсяги споживання російського трубопровідного та скрапленого газу.

Сімсон вже поінформувала міністрів та дала їм чітку картину щодо шляхів постачання газу. Держави, які ще споживають російські ресурси, не будуть цього роботи. Це стосуються періоду, коли транзит російського газу через українську територію завершиться.

"Ми маємо бути готовими до цього", – сказала Сімсон.

ЄС завершує поточний рік вже другий рік поспіль після того, як Росія розпочала велику війну проти України. Попри економічні виклики, міністри європейської спільноти дотримуються єдиної думки.

Під час зустрічі міністри вирішили переглянути стан енергетичної безпеки. Вони зробили висновок, що Європа вже добре підготувалася до зими, оскільки рівень газу у сховищах на дуже високих показниках як для цієї пори року, а ціни на ресурс тримаються на найнижчому рівні з початку війни.

"Ми також досягаємо прогресу у диверсифікації постачання та у відмові від російського імпорту", – додала чиновниця.

Загальний обсяг імпорту російського газу у 2023 році, з її слів, оцінюється на рівні близько 40 млрд кубометрів, що близько навпіл складається з трубопровідного та скрапленого газу. Це половина обсягу, який ЄС імпортував минулого року – тоді ми імпортували 80 млрд кубометрів.

Нагадаємо, 19 грудня стало відомо, що на території України є ще дві нові газові свердловини, які розпочали роботу. Нові свердловини дадуть додатково 200 тисяч кубометрів газу на добу.