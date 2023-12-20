Страны ЕС остановят транзит российского газа через Украину, — еврокомиссар

Европейские страны, которые все еще потребляют российский трубопроводный и сжиженный газ, должны сокращать объемы, уверяет Кадри Симсон.

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Контракт на транзит российского газа через Украину завершится ровно через год, а государства Евросоюза должны прекратить потреблять ресурс. Об этом в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по энергетике во время пресс-конференции заявила Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике, сообщает "Укрінформ".

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Она отметила, что странам, которые все еще потребляют российский газ, должны подготовиться к соответствующим изменениям на рынке. Они должны сокращать объемы потребления российского трубопроводного и сжиженного газа.

Симсон уже проинформировала министров и дала им четкую картину относительно путей поставки газа. Государства, которые еще потребляют российские ресурсы, не будут этого делать. Это касается периода, когда транзит российского газа через украинскую территорию завершится.

"Мы должны быть готовыми к этому", — сказала Симсон.

ЕС завершает текущий год уже второй год подряд после того, как Россия начала большую войну против Украины. Несмотря на экономические вызовы, министры европейского сообщества придерживаются единого мнения.

Во время встречи министры решили пересмотреть состояние энергетической безопасности. Они сделали вывод, что Европа уже хорошо подготовилась к зиме, поскольку уровень газа в хранилищах на очень высоких показателях как для этого времени года, а цены на ресурс держатся на самом низком уровне с начала войны.

"Мы также достигаем прогресса в диверсификации поставок и в отказе от российского импорта", — добавила чиновница.

Общий объем импорта российского газа в 2023 году, по ее словам, оценивается на уровне около 40 млрд кубометров, что около пополам состоит из трубопроводного и сжиженного газа. Это половина объема, который ЕС импортировал в прошлом году — тогда мы импортировали 80 млрд кубометров.

Напомним, 19 декабря стало известно, что на территории Украины есть еще две новые газовые скважины, которые начали работу. Новые скважины дадут дополнительно 200 тысяч кубометров газа в сутки.