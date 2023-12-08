ЕС планирует разрешить странам блокировать импорт газа из РФ, — FT

По данным журналистов, в Евросоюзе постепенно уменьшают зависимость от энергоносителей из страны-агрессора. Но доля российского газа, который получает Европа, все еще составляет около 10%.

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Новый законопроект предусматривает возможность для стран-участниц Европейского союза введения запрета на покупку мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного газа для компаний из Беларуси и РФ. Журналисты издания The Financial Times ознакомились с документами.

Источник из руководства ЕС в комментарии американскому изданию объяснил, что новый механизм даст возможность европейским энергетическим компаниям расторгать соглашения с поставщиками газа из РФ и при этом не выплачивать существенные компенсации.

Авторы публикации указали на то, что, хотя в ЕС постепенно уменьшают зависимость от российской энергии, все же доля российского газа, который получает Европа, составляет примерно 10% от общего объема.

В ряд стран ЕС, такие как Австрия и Венгрия, Россия все еще поставляет значительный объем энергоносителей. В Еврокомиссии хотят заменить остающуюся долю газа. По сведениям журналистов, предварительный текст инициативы согласуют в пятницу, 8 декабря.

Напомним, что в оккупированной Керчи загорелся газопровод, представители РФ не исключили диверсию.

Также сообщалось, что средняя стоимость "голубого топлива" в Украине за последний год снизилась почти вдвое. Эти данные привели в Минэкономики.