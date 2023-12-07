Газ уже не дорожает: сколько сейчас стоит тысяча кубов "голубого топлива" в Украине

Средняя стоимость "голубого топлива" в Украине за последний год снизилась почти в два раза, отмечают в Минэкономики.

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В Министерстве экономики 7 декабря 2023 года назвали фактическую цену реализации природного газа в Украине по итогам ноября. Так, стоимость составила 14 381 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС — это более чем на 5% ниже, нежели в октябре.

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То есть стоимость "голубого топлива" снизилась после продолжительного роста, который происходил в течение пяти месяцев. В целом за последний год природный газ в Украине подешевел в два раза. Начиная с марта 2022 года стоимость ресурса менялась следующим образом:

в марте тысяча кубометров газа стоила 29,391 гривны;

в апреле газ подорожал до 35,933 гривны за тысячу кубометров;

в мае цена снизилась до 31,175 гривны за тысячу кубометров;

в июне фактическая цена реализации природного газа повысилась до 32,194 гривны за тысячу кубометров;

в июль цена была зафиксирована на уровне в 31,992 гривны за тысячу кубометров;

в августе стоимость украинского ресурса упала до 24,045 гривны за тысячу кубометров;

в сентябрь цена составила 39,952 гривны за тысячу кубометров;

а в октябре — 38,295 гривны за тысячу кубометров;

в ноябре стоимость снизилась почти на 10 тысяч гривен — до 28 855,75 за тысячу кубометров;

в декабре газ стоил уже 26 199,24 гривны тысяча кубометров;

в январе 2023 — 23 723,43 гривны за тысячу кубометров;

в февраль 2023 — 20 727,73 гривны за тысячу кубометров;

в марте 2023 — 18 681 гривны за тысячу кубометров;

в апреле 2023 — 14 382,34 гривны за тысячу кубометров;

в мае 2023 — 11 164 гривны за тысячу кубометров;

Начиная с июня текущего года на газовом рынке наблюдался постепенный рост цен. Например:

в июне стоимость газа была на уровне 10 743 гривны за одну тысячу кубометров;

в июле газ подорожал до 10 833 гривны за тысячу кубометров;

в августе — 12 500 гривны за тысячу кубометров;

в сентябре — 14 850 гривны за тысячу кубометров.

в октябре — 15 196 гривен за тысячу кубометров.

Тем временем глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в интервью изданию "РБК-Украина" 6 декабря сказал, что уже с 2024 года в Украине начнут постепенно отказываться от возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставщиков газа потребителям. Напомним, что в рамках ПСО производители тепла для бытовых потребителей должны платить за газ, как и в 2022 году, — 7 420 грн за тысячу кубометров (с НДС). Благодаря этому условию тарифы на тепло для украинцев остались на уровне прошлого года.

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"Мое личное мнение, что постепенная или фазовая отмена ПСО возможна уже в 2024 году. Это не повлияет на потребление уязвимых категорий потребителей — они должны быть под защитой. Но отмена должна быть синхронизирована с соответствующей поддержкой тех, кто в этом нуждается", — отметил Чернышов.

Напомним также, ранее Фокус писал, что уже в декабре украинские домохозяйства будут больше платить за электроэнергию. Все потому, что зимой многие люди используют обогрев электрическими устройствами или кондиционерами.