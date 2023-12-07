Газ уже не дорожчає: скільки зараз коштує тисяча кубів "блакитного палива" в Україні

Середня вартість "блакитного палива" в Україні за останній рік знизилася майже вдвічі, зазначають у Мінекономіки.

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У Міністерстві економіки 7 грудня 2023 року назвали фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за підсумками листопада. Так, вартість склала 14 381 гривню за 1 тисячу кубометрів без ПДВ — це більш ніж на 5% нижче, ніж у жовтні.

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Тобто вартість "блакитного палива" знизилася після тривалого зростання, яке відбувалося протягом п'яти місяців. Загалом за останній рік природний газ в Україні подешевшав удвічі. Починаючи з березня 2022 року вартість ресурсу змінювалася таким чином:

у березні тисяча кубометрів газу коштувала 29,391 гривні;

у квітні газ подорожчав до 35,933 гривні за тисячу кубометрів;

у травні ціна знизилася до 31,175 гривні за тисячу кубометрів;

у червні фактична ціна реалізації природного газу підвищилася до 32,194 гривні за тисячу кубометрів;

у липні ціна була зафіксована на рівні 31,992 гривні за тисячу кубометрів;

у серпні вартість українського ресурсу впала до 24,045 гривні за тисячу кубометрів;

у вересень ціна становила 39,952 гривні за тисячу кубометрів;

а в жовтні — 38,295 гривні за тисячу кубометрів;

у листопаді вартість знизилася майже на 10 тисяч гривень — до 28 855,75 за тисячу кубометрів;

у грудні газ коштував уже 26 199,24 гривні тисяча кубометрів;

у січні 2023 року — 23 723,43 гривні за тисячу кубометрів;

у лютому 2023 року — 20 727,73 гривні за тисячу кубометрів;

у березні 2023 року — 18 681 гривні за тисячу кубометрів;

у квітні 2023 року — 14 382,34 гривні за тисячу кубометрів;

у травні 2023 року — 11 164 гривні за тисячу кубометрів;

Починаючи з червня поточного року на газовому ринку спостерігалося поступове зростання цін. Наприклад:

у червні вартість газу була на рівні 10 743 гривні за одну тисячу кубометрів;

у липні газ подорожчав до 10 833 гривні за тисячу кубометрів;

у серпні — 12 500 гривні за тисячу кубометрів;

у вересні — 14 850 гривні за тисячу кубометрів.

у жовтні — 15 196 гривень за тисячу кубометрів.

Тим часом глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 6 грудня сказав, що вже з 2024 року в Україні почнуть поступово відмовлятися від покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на постачальників газу споживачам. Нагадаємо, що в рамках ПСО виробники тепла для побутових споживачів мають платити за газ, як і 2022 року, — 7 420 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Завдяки цій умові тарифи на тепло для українців залишилися на рівні минулого року.

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"Моя особиста думка, що поступове або фазове скасування ПСО можливе вже у 2024 році. Це не вплине на споживання вразливих категорій споживачів — вони мають бути під захистом. Але скасування має бути синхронізоване з відповідною підтримкою тих, хто цього потребує", — зазначив Чернишов.

Нагадаємо також, раніше Фокус писав, що вже в грудні українські домогосподарства будуть більше платити за електроенергію. Усе тому, що взимку багато людей використовують обігрів електричними пристроями або кондиціонерами.