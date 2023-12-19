В Украине есть свой газ: еще две новые газовые скважины начали работу (инфографика)

Новые скважины дадут дополнительно 200 тысяч кубометров газа в сутки.

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В Украине введены в эксплуатацию две высокодебитные газовые скважины на одном месторождении. Об этом сообщила компания "Укргаздобыча" во вторник, 19 декабря.

Как указано в релизе компании, это еще более 200 тысяч кубических метров газа в сутки. Обе скважины пробурены на одном месторождении — на одной из них сделали боковой ствол, вторая введена в эксплуатацию после бурения.

Как рассказал глава "Укргаздобычи" Олег Толмачев, первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но технические сложности не позволили ввести ее в эксплуатацию.

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"После проведенного анализа было принято решение о бурении бокового ствола и дальнейшее проведение нескольких стадий гидроразрыва пласта — ГРП. Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительные более 100 тысяч кубических метров газа для страны", — пояснил Толмачев.

Вторая оценочно-эксплуатационная скважина также дает более 100 тысяч кубических метров газа благодаря удачному выбору места бурения и проведению четырех стадий гидроразрыва пласта.

"На этом месторождении с 2021 года реализуется план активного бурения. За последние полтора года, несмотря на военное положение и связанные с ним сложности, действующий фонд уже пополнили 15 новых эксплуатационных скважин, бурят и испытывают еще несколько. В этом году месторождение впервые за более чем 10 лет вернется к годовой добыче более 1 миллиарда кубических метров", — говорится в релизе.

"Укргаздобыча" — результаты деятельности

Напомним, в ноябре в Карпатах заработала рекордная газовая скважина. Была открыта перспективная залежь на месторождении, которое считалось истощенным.

В августе в Украине открыли новое месторождение газа, запасы которого могут достигать 1 миллиарда кубометров.

Инфографика "Укргаздобычи" Фото: прес-служба Нафтогаза

За 11 месяцев этого года компания уплатила 21,8 миллиарда гривен рентных платежей в бюджет. Из них 1,09 миллиарда гривен, или 5%, — в местные и областные бюджеты в регионах, где компания осуществляет свою деятельность. Остальные отчисления — в государственный бюджет.

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