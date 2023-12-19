В Україні є свій газ: ще дві нові газові свердловини розпочали роботу (інфографіка)

Нові свердловини дадуть додатково 200 тисяч кубометрів газу на добу.

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В Україні введено в експлуатацію дві високодебітні газові свердловини на одному родовищі. Про це повідомила компанія "Укргазвидобування" у вівторок, 19 грудня.

Як зазначено у релізі компанії, це ще понад 200 тисяч кубічних метрів газу на добу. Обидві свердловини пробурені на одному родовищі — на одній з них зробили бічний стовбур, друга введена в експлуатацію після буріння.

Як розповів очільник "Укргазвидобування" Олег Толмачев, першу свердловину було пробурено ще у 1975 році, але технічні ускладенення не дали змогу ввести її в експлуатацію.

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"Після проведеного аналізу було ухвалено рішення про буріння бічного стовбура і подальше проведення кількох стадій гідророзриву пласта — ГРП. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткові понад 100 тисяч кубічних метрів газу для країни", — пояснив Толмачев.

Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тисяч кубічних метрів газу завдяки вдалому вибору місця буріння та проведенню чотирьох стадій гідророзриву пласта.

"На цьому родовищі з 2021 року реалізують план активного буріння. За останні півтора року, попри воєнний стан і пов'язані з ним складнощі, діючий фонд уже поповнили 15 нових експлуатаційних свердловин, бурять і випробовують ще кілька. Цього року родовище вперше за понад 10 років повернеться до річного видобутку понад 1 мільярда кубічних метрів", — йдеться у релізі.

"Укргазвидобування" — результати діяльності

Нагадаємо, у листопаді в Карпатах запрацювала рекордна газова свердловина. Було відкрито перспективний поклад на родовищі, яке вважалося виснаженим.

У серпні в Україні відкрили нове родовище газу, запаси якого можуть сягати 1 мільярда кубометрів.

Інфографіка "Укргазвидобування" Фото: Пресслужба Нафтогазу

За 11 місяців цьогоріч компанія сплатила 21,8 мільярда гривень рентних платежів до бюджету. З них 1,09 мільярда гривень, або 5%, — до місцевих та обласних бюджетів у регіонах, де компанія здійснює свою діяльність. Решту відрахувань — до державного бюджету.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вже в грудні українські домогосподарства будуть більше платити за електроенергію. Усе тому, що взимку багато людей використовують обігрів електричними пристроями або кондиціонерами.