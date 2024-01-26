Еще больше своего газа: в Украине открыли новую скважину на 250 тыс. кубометров в сутки

По информации НАК "Нафтогаз", это уже десятая скважина на месторождении, которая показывает столь высокий результат.

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В первые дни 2024 года компания "Укргаздобыча", которая является дочерним предприятием НАК "Нафтогаз", в, запустила в работу высокодебитную разведывательную скважину. Ее мощность составляет 250 тысяч кубометров газа в сутки. Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

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В компании говорят, что это уже десятая по счету скважина, с которой удается добывать столь высокие объемы газа. Перед запуском добычи на месторождении провели 3D-сейсмические исследования, чтобы определиться с оптимальными точками для бурения. Сообщается также, что проектная глубина скважины составляет 3 950 метров.

"Десять разведывательных скважин дополнили картину геологической информации, и уже в этом году мы планируем начать эксплуатационное бурение", – рассказал исполняющий обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

По итогам 2023 года "Укргаздобыче" удалось увеличить суточный дебит на 11%. Более того, компания достигла крупнейшего суточного дебита с апреля 2019 года.

Добыча газа в Украине: детали

В 2023 году в Украине добыли более 1 миллиарда кубометров газа. По информации компании "Нафтогаз", ресурс добывали на новых скважинах. В "Нафтогазе" уверяют, что это лучший результат годовой добычи из новых скважин с 2002 года.

В целом же, по итогам прошлого года, усилиями специалистов компании "Укргаздобыча", в эксплуатацию были введены 86 новых скважин. Из них 24 — с начальным дебитом более 100 тысяч кубометров в сутки.

Тем временем министр энергетики Герман Галущенко считает, что Украине по силам самостоятельно обеспечивать себя природным газом с 2024 года. Но все будет зависеть от внешних факторов, в т.ч. развития экономики страны в целом.

"Важно понимать, что наше потребление резко сократилось. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться отрасль и экономика. Сегодня есть рост производства, потенциал для увеличения есть, и это реальный потенциал", – рассказал министр.

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Напомним, недавно Фокус рассказывал, сколько запасов газа осталось в украинских газохранилищах и хватит ли их до конца отопительного сезона. Также отметим, что в конце 2024 года Украина должна прекратить транзит российского газа по своей ГТС в Европу.