По информации журналистов, война РФ против Украины также подтолкнула Европу резко сократить закупки российской нефти и газа. "Газпром" никогда не имел такого низкого уровня добычи за всю свою историю.

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Добыча газа в России в этом году упала до уровня, невиданного с 1970-х годов. Государственный энергетический гигант Российской Федерации "Газпром" сообщил в своем последнем отчете, что добыча газа в первой половине 2023 года составила 179,45 миллиарда кубических метров, это означает снижение поставок газа на внутренний и внешний рынки на 26,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Newsweek.

С тех пор как 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение Владимира Путина в Украину, санкции были направлены на то, чтобы изолировать Россию от мировой экономики, отрезав ее от международной банковской системы SWIFT и заморозив часть ее валютных резервов.

Война России против Украины также подтолкнула Европу резко сократить закупки российской нефти и газа. Континент преодолел энергетический кризис прошлой зимой, отчасти за счет сокращения потребления энергии и поиска других поставщиков, таких как продавцы сжиженного природного газа (СПГ).

Русскоязычное новостное издание "Агентство" сообщило, что "Газпром" "никогда не имел такого низкого уровня добычи за всю свою историю" и что "последний раз падение показателей наблюдалось в Советском Союзе в 1978 году", когда было добыто 372,1 млрд куб. м газа.

В феврале 2023 года Путин обвинил Запад в прямых попытках ограничить газовую отрасль России, но добавил, что "Газпром" "движется вперед и запускает новые проекты".

Томас О'Доннелл, научный сотрудник аналитического центра Центра Вильсона, сообщил Newsweek, что Путин прекратил поставки газа еще до нападения на Украину в сентябре 2022 года через трубопровод "Северный поток" между Россией и Германией, назвав такие действия Кремля актом саботажа.

"Этот аспект запланированной Путиным энергетической войны имел неприятные последствия. Он готовился за год до вторжения (в Украину — ред.), чтобы оставить хранилища ЕС пустыми, а затем получить максимальный рычаг шантажа, выборочно сокращая поставки в страны ЕС, но это не удалось", — подчеркнул геополитический аналитик.

По мнению О'Доннелла, увеличение поставок СПГ из США при содействии Норвегии и Катара означает, что "ЕС не придется уступать, когда Путин перекроет потоки газа".

"Итак, этот бизнес теперь потерян для Путина. Для Москвы без новых, чрезвычайно дорогих трубопроводов до Китая этот огромный российский газовый ресурс останется бесполезным активом", — добавил он.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что Молдова избавляется от российской газовой зависимости. Контроль над газотранспортной системой Молдовы отныне осуществляет компания, не связанная с российским "Газпромом".

Кроме этого, Фокус писал, что Украине не надо подписывать договор с "Газпромом". В 2024 году завершается действие договора о транзите российского газа по территории Украины между НАК "Нафтогаз Украины" и российским монополистом "Газпромом".