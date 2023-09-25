Путин поедет в Китай вместе с главами "Газпрома" и "Роснефти", — Reuters

Известно, что Россия хочет заключить соглашение по продаже большего количества природного газа в Китай и планирует построить трубопровод "Сила Сибири-2", который пройдет через Монголию и будет иметь годовую мощность 50 млрд кубометров.

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Главы российских энергетических компаний "Роснефть" и "Газпром" Игорь Сечин и Алексей Миллер присоединятся к окружению президента Владимира Путина во время его визита в Китай в следующем месяце. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Путин планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином для переговоров в Пекине и примет участие в третьем форуме "Пояс и путь" по приглашению Си Цзиньпина, который приезжал в Москву в марте.

Источники сообщили, что в делегации также будут другие высокопоставленные российские энергетические чиновники. Сечин проведет собственное энергетическое мероприятие после визита Путина.

Отмечается, что Россия укрепляет свои связи с Азией, особенно с экономическим центром Китаем, чтобы компенсировать сокращение торговли с Европой, ее традиционным покупателем нефти и газа после вторжения в Украину.

Китайско-российская торговля резко возросла с февраля 2022 года. Россия продала азиатским странам, включая Китай, большие объемы нефти, которую она больше не может продавать на Запад из-за экономических санкций.

Reuters отмечает, что Россия хочет заключить соглашение по продаже большего количества природного газа в Китай и планирует построить трубопровод "Сила Сибири-2", который пройдет через Монголию и будет иметь годовую мощность 50 млрд кубометров.

Для сравнения: нынешняя "Сила Сибири" достигнет 38 млрд кубометров газа к 2025 году.

Предлагаемый трубопровод будет поставлять газ с месторождений полуострова Ямал в Западной Сибири в Китай, крупнейшего в мире потребителя энергии и крупного потребителя газа.

Китай и Россия еще не согласовали условия поставок газа по этому маршруту, включая цену. По словам отраслевых аналитиков, переговоры сложны, отчасти потому, что Китаю не понадобится больше газа до 2030 года.

Будут ли подписаны какие-то соглашения во время визита Путина в Пекин, неизвестно.

Последний раз Путин посещал Пекин в феврале 2022 года, за несколько дней до отправки десятков тысяч российских военных в Украину. Он и Си объявили о "безграничном" партнерстве, хотя Москва говорит, что это не означает военного альянса.

Напомним, 22 сентября CNN сообщили, что в последние годы РФ и КНР построили новые объекты и тоннели на ядерных полигонах в то время, когда напряженность с Западом выросла до самого высокого уровня.