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Мнения Транзит газа через Украину

Всем нужна труба. Сможет ли Украина решить проблему транзита российского газа

Скоро заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему, напоминает аналитик Алексей Кущ. И отвечает на вопрос: а что будет дальше с этой инфраструктурой и этим транзитом?

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
eye 48
ГТС, российский газ, транзит газа
Время российского транзита заканчивается - что дальше?
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"Мама, мама, что мы будем делать, Когда настанут зимни холода? У тебя нет теплого платочка, дочка. У меня нет зимнего пальта!".

Приближается 2024-й год, а это, кроме всего прочего, год завершения контракта на транзит российского газа через нашу ГТС.

Уже звучат заявления наших чиновников о том, что контракт продолжен не будет и Европе нужно готовиться жить без "русского" газа. Эти заявления активно поддерживаются в обществе в контексте известной фразы "торговал бы Гитлер со Сталиным".

Хотя указанное выше сравнение хромает на обе ноги. Гитлер с удовольствием купил бы у Сталина нефть, если бы тот ее продал, особенно в 1944-1945 годах.

Американцы, кстати, сейчас покупают российское ядерное топливо, без которого остановится их ядерная энергетика. Немцы приобретают минеральные удобрения из РФ по причине остановки собственного химпрома.

Китай продает в США редкоземельные металлы, и этот список можно продолжать: система мировых торговых отношений намного сложнее, чем "черно-белая" дихотомия.

Как говорят, есть "оттенки серого".

С другой стороны, трудно себе представить в нынешних условиях переговоры о продлении транзитного контракта. Еще сложнее представить человека, который с нашей стороны его подпишет, став в одночасье "врагом народа".

Здесь есть один важный момент.

Может ли наша ГТС работать в реальном реверсном режиме длительное время и как отразится физическое отсутствие газа в "трубе" на обеспечение топливом промышленности и ЖКХ, особенно на Востоке и Юге.

Сегодня, технически, это выглядит следующим образом: Россия транзитирует свой газ через нашу ГТС. Мы физически отбираем его на Востоке и используем для своих нужд. Образовавшийся дисбаланс закрываем "виртуальным реверсом" с помощью "газового коллайдера — кольца" в Великих Капушанах (Словакия). Там просто накручивается счетчик, показывая транзит в ЕС и импорт в Украину, чтобы данные узлов учета на Западной границе сошлись с балансом газа в системе.

Если физически российского газа в "трубе" не будет, придется покупать реальные объемы в ЕС и в режиме реверса качать его от западной границы и наших подземных хранилищ (там же, на западе страны) на восток.

При этом, мы должны понимать, что свободных объемов газа в ЕС будет не так и много и он будет дорогой (в основном СПГ, а этот вид газа намного дороже трубного).

С другой стороны, если из нашего газового баланса будут вычеркнуты промышленные предприятия и ряд городов, то существующих возможностей по внутренней добыче вполне хватит и от транзита газа можно отказываться.

В этом случае, возникает лишь одна проблема — содержание ГТС, так как падение объемов прокачки приведет к тому, что доходы от внутреннего транзита газа не перекроют затратный механизм огромной системы.

Придется тратить до 0,5 млрд дол в год на дотации ГТС. Либо просто утилизировать ее часть на металлолом.

ГТС, российский газ, транзит газа Fullscreen
После 2024 года встанет вопрос: что делать со всей этой инфраструктурой?
Фото: Днепргаз

Есть, правда, интересный вариант, который предусматривает создание на базе компрессорных станций и промплощадок ГТС маневровых газовых электростанций, что позволит децентрализировать нашу ОЭС (объединенную энергетическую систему — Ф.) и покрыть дефициты электроэнерггии при пиковых нагрузках. Но это миллиарды долларов инвестиций, несколько лет и опять же вопрос — где брать газ для этих электростанций.

Что касается транзита, у нас еще есть один запасной вариант: создание в Украине восточно-европейского газового хаба, функционирование которого будет ЕС экономически более целесообразным по сравнению с существующими транзитными маршрутами.

То есть речь идет о передаче всей нашей ГТС в долгосрочную концессию консорциуму европейских стран (Германия, Нидерланды, Франция), который самостоятельно решал бы с Газпромом все вопросы, связанные с покупкой природного газа и его транзитом, причем уже на восточных точках входа и узлах учета (на границе Украины и РФ).

Для этого, узлы учета газа нужно перенести з западной границы Украины на восточную.

Газовый хаб, созданный по европейским стандартам, может стать фактором развития внутренней газодобычи. Для этого, он должен обладать рядом конкурентных и рыночных преимуществ: цены на вход/выход, стоимости транзита, наличия газовых хранилищ, платы за хранение, гарантий ключевых европейских государств и их системных операторов газового рынка.

На первом этапе это мог быть чисто географический хаб, привязанный к нашим подземным хранилищам газа.

На втором — промежуточный хаб, используемый как ценовой бенчмарк, устанавливающий внутренние цены на газ в Украине.

На третьем — зрелый хаб с диверсификацией газовых портфелей шиперов (участников) и площадкой для торговли производными финансовыми инструментами (опционами и фьючерсами на газ).

Хаб — это инвестиционный магнит, который позволит привлечь миллиарды долларов в нашу внутреннюю газодобычу.

То есть в перспективе пяти лет, мы могли бы выйти на существенный профицит в газовом балансе страны и уже безболезненно отказаться от транзита российского газа, экспортируя в ЕС излишки своего ресурса с помощью привлечения инвестиций в отрасль газодобычи.

Хаб в этом контексте стал бы уникальной рыночной "оболочкой", обеспечивающий для инвестора возможность:

  • хранить добытый газ;
  • продать добытый газ по хабовой, то есть рыночной цене;
  • экспортировать часть добытого газа;
  • пользоваться системой ГТС;
  • торговать производными финансовыми инструментами;
  • хеджировать газовые портфели;
  • капитализировать свой бизнес;
  • платить понятные налоги;
  • находиться в привычной системе права.

Для этого в рамках хаба необходимо ввести специальное международное право и свой арбитражный суд.

То есть инвестор получил бы общепринятые на Западе правила рыночной игры и защиту своих прав, прежде всего — титулов собственности.

Простыми словами, в ближайший год в контексте заявленной темы мы пройдем определенный тест на вменяемость.

Либо эмоциональные, скоропалительные решения.

Либо рациональная тактика по максимальному использованию существующих возможностей.

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