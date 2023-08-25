Всем нужна труба. Сможет ли Украина решить проблему транзита российского газа

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"Мама, мама, что мы будем делать, Когда настанут зимни холода? У тебя нет теплого платочка, дочка. У меня нет зимнего пальта!".

Приближается 2024-й год, а это, кроме всего прочего, год завершения контракта на транзит российского газа через нашу ГТС.

Уже звучат заявления наших чиновников о том, что контракт продолжен не будет и Европе нужно готовиться жить без "русского" газа. Эти заявления активно поддерживаются в обществе в контексте известной фразы "торговал бы Гитлер со Сталиным".

Хотя указанное выше сравнение хромает на обе ноги. Гитлер с удовольствием купил бы у Сталина нефть, если бы тот ее продал, особенно в 1944-1945 годах.

Американцы, кстати, сейчас покупают российское ядерное топливо, без которого остановится их ядерная энергетика. Немцы приобретают минеральные удобрения из РФ по причине остановки собственного химпрома.

Китай продает в США редкоземельные металлы, и этот список можно продолжать: система мировых торговых отношений намного сложнее, чем "черно-белая" дихотомия.

Как говорят, есть "оттенки серого".

С другой стороны, трудно себе представить в нынешних условиях переговоры о продлении транзитного контракта. Еще сложнее представить человека, который с нашей стороны его подпишет, став в одночасье "врагом народа".

Здесь есть один важный момент.

Может ли наша ГТС работать в реальном реверсном режиме длительное время и как отразится физическое отсутствие газа в "трубе" на обеспечение топливом промышленности и ЖКХ, особенно на Востоке и Юге.

Сегодня, технически, это выглядит следующим образом: Россия транзитирует свой газ через нашу ГТС. Мы физически отбираем его на Востоке и используем для своих нужд. Образовавшийся дисбаланс закрываем "виртуальным реверсом" с помощью "газового коллайдера — кольца" в Великих Капушанах (Словакия). Там просто накручивается счетчик, показывая транзит в ЕС и импорт в Украину, чтобы данные узлов учета на Западной границе сошлись с балансом газа в системе.

Если физически российского газа в "трубе" не будет, придется покупать реальные объемы в ЕС и в режиме реверса качать его от западной границы и наших подземных хранилищ (там же, на западе страны) на восток.

При этом, мы должны понимать, что свободных объемов газа в ЕС будет не так и много и он будет дорогой (в основном СПГ, а этот вид газа намного дороже трубного).

С другой стороны, если из нашего газового баланса будут вычеркнуты промышленные предприятия и ряд городов, то существующих возможностей по внутренней добыче вполне хватит и от транзита газа можно отказываться.

В этом случае, возникает лишь одна проблема — содержание ГТС, так как падение объемов прокачки приведет к тому, что доходы от внутреннего транзита газа не перекроют затратный механизм огромной системы.

Придется тратить до 0,5 млрд дол в год на дотации ГТС. Либо просто утилизировать ее часть на металлолом.

После 2024 года встанет вопрос: что делать со всей этой инфраструктурой? Фото: Днепргаз

Есть, правда, интересный вариант, который предусматривает создание на базе компрессорных станций и промплощадок ГТС маневровых газовых электростанций, что позволит децентрализировать нашу ОЭС (объединенную энергетическую систему — Ф.) и покрыть дефициты электроэнерггии при пиковых нагрузках. Но это миллиарды долларов инвестиций, несколько лет и опять же вопрос — где брать газ для этих электростанций.

Что касается транзита, у нас еще есть один запасной вариант: создание в Украине восточно-европейского газового хаба, функционирование которого будет ЕС экономически более целесообразным по сравнению с существующими транзитными маршрутами.

То есть речь идет о передаче всей нашей ГТС в долгосрочную концессию консорциуму европейских стран (Германия, Нидерланды, Франция), который самостоятельно решал бы с Газпромом все вопросы, связанные с покупкой природного газа и его транзитом, причем уже на восточных точках входа и узлах учета (на границе Украины и РФ).

Для этого, узлы учета газа нужно перенести з западной границы Украины на восточную.

Газовый хаб, созданный по европейским стандартам, может стать фактором развития внутренней газодобычи. Для этого, он должен обладать рядом конкурентных и рыночных преимуществ: цены на вход/выход, стоимости транзита, наличия газовых хранилищ, платы за хранение, гарантий ключевых европейских государств и их системных операторов газового рынка.

На первом этапе это мог быть чисто географический хаб, привязанный к нашим подземным хранилищам газа.

На втором — промежуточный хаб, используемый как ценовой бенчмарк, устанавливающий внутренние цены на газ в Украине.

На третьем — зрелый хаб с диверсификацией газовых портфелей шиперов (участников) и площадкой для торговли производными финансовыми инструментами (опционами и фьючерсами на газ).

Хаб — это инвестиционный магнит, который позволит привлечь миллиарды долларов в нашу внутреннюю газодобычу.

То есть в перспективе пяти лет, мы могли бы выйти на существенный профицит в газовом балансе страны и уже безболезненно отказаться от транзита российского газа, экспортируя в ЕС излишки своего ресурса с помощью привлечения инвестиций в отрасль газодобычи.

Хаб в этом контексте стал бы уникальной рыночной "оболочкой", обеспечивающий для инвестора возможность:

хранить добытый газ;

продать добытый газ по хабовой, то есть рыночной цене;

экспортировать часть добытого газа;

пользоваться системой ГТС;

торговать производными финансовыми инструментами;

хеджировать газовые портфели;

капитализировать свой бизнес;

платить понятные налоги;

находиться в привычной системе права.

Для этого в рамках хаба необходимо ввести специальное международное право и свой арбитражный суд.

То есть инвестор получил бы общепринятые на Западе правила рыночной игры и защиту своих прав, прежде всего — титулов собственности.

Простыми словами, в ближайший год в контексте заявленной темы мы пройдем определенный тест на вменяемость.

Либо эмоциональные, скоропалительные решения.

Либо рациональная тактика по максимальному использованию существующих возможностей.

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