Rail Baltica — путь в Европу. Почему Украина осталась в стороне от железной дороги будущего (карта)

Related video

Начать что-то наконец делать, в частности, в перенастройке транзитных потоков из Украины (с учетом оккупации/блокировки азовских, черноморских и дунайских портов). И перейти от кажущейся к реальной евроинтеграции, которая начинается с приведения инфраструктурных параметров нашей страны к европейским стандартам.

Я недаром недавно писал, что существующая ситуация с блокированием украинского зерна в Европе, лежит в зоне ответственности трех наших министерств: минэко, минагро и мининфраструктуры.

Минэко — это проваленные программы переработки аграрного сырья и снижение физических объемов экспорта на 20-30% за счет роста добавленной стоимости.

Минагро — это проваленные программы по закупке зерна у небольших фермерских и семейных хозяйств для поддержания внутренних цен.

Берем пример с Польши, цитирую министра аграрной политики этой страны:

".... самыми высокими будут субсидии для фермеров из воеводств, граничащих с Украиной, где ситуация самая сложная: Подкарпатского и Люблинского, где фермеры смогут получить 250 злотых (около $57) к продаваемой тонне пшеницы. В Малопольском, Свентокшиском, Мазовецком, Подляском воеводствах фермеры получат доплату в размере 200 злотых (около $45,5). Сельхозпроизводители из других регионов получат 150 злотых (около $34) доплаты к тонне зерна. При этом помощь будет распространяться на 60% урожая на площади посевов до 50 га".

А что должно сделать наше Мининфраструктуры?

О сухих портах в Польше я уже писал — именно там должен был храниться украинский урожай на условиях таможенного склада и постепенно экспортироваться в Африку и Азию по мере формирования пропускных возможностей балтийских портов, а не "вываливаться" на внутренний польский рынок.

Но еще есть один сверхважный проект.

Речь о Rail Baltica — проект железной дороги с европейской стандартной колеей, которая должна соединить Страны Балтии, Центральную (Польша) и Западную Европу.

Напомню, в странах Балтии, так же как и у нас, существует "российская" колея шириной 1520 мм, в то время как в большинстве европейских стран — узкая колея 1435.

Кажется, 8,5 см, но сколько проблем.....

Именно эту проблему 8,5 см и должен решить проект Rail Baltica, который пройдет через Таллинн, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин.

Rail Baltica также должна способствовать транспортной интеграции стран Балтии с европейской железнодорожной сетью.

Это позволит увеличить скорость движения поездов, рост пассажиро- и грузопотоков.

Балтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) и Польша объявили проект одним из своих приоритетов в контексте проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Решение Европарламента и Совета Европы определило проект Rail Baltica частью панъевропейского коридора № 1.

К нему должна присоединиться также автодорожная часть (Via Baltica).

Rail Baltica включен в число приоритетных проектов Европейского Союза, а 50 % его финансирования будет направлено из бюджета TEN-T (Европейских коммуникационных сетей).

Остальные 50% — из бюджета стран участниц.

А теперь, контрольный вопрос. Где в этом проекте Украина?

Ее нет.

Мы уже сейчас должны вести переговоры с ЕС о включении в проект Rail Baltica отдельной ветки Львов — Варшава — Гданьск с учетом того, что часть польской железной дороги можно будет только модернизировать под тяжелые поезда (там уже сейчас есть европейская колея).

Со своей стороны, мы должны создать возле Львова комплексный "раздаточный" логистический хаб, где грузовые поезда будут или переводиться с одной колеи на другую, или загружаться с разных видов транспорта на поезда, которые уже подстроены на европейский стандарт.

Конечно, это не вопрос нескольких месяцев. Это несколько лет.

Но если ничего не делать сейчас, то ничего не будет и через годы.

Тем более, что кроме присоединения к проекту Rail Baltica, необходимо модернизировать под нашу зерновую перевалку еще и балтийские порты.

Только тогда через них можно будет экспортировать более 20 млн тонн зерна в год.

Конечно, можно и нужно надеяться на возобновление работы наших морских портов. Но после опыта 2022 года мы уже просто не имеем право жить без широкой диверсификации рисков по всем стратегическим направлениям.

Мы просто обречены на создание дублирующих и запасных систем, в частности, инфраструктурных.

Источник

Важно