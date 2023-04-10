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Мнения Украинские беженцы за рубежом: полезная информация и реальные истории

Уехавшие против оставшихся: должны ли голосовать на выборах те, кто покинул Украину во время войны

"Голосование на украинских выборах украинцев, живущих в ЕС, может стать, с одной стороны, политическим инструментом в контексте нашей евроинтеграции, а с другой — триггером общественного раскола". Мнение

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
eye 159
беженцы, паспорт, украинский паспорт, война
Фото: Getty Images | За что отдадут свои голоса граждане Украины, оказавшиеся за границей?
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Может, и преждевременно это обсуждать, но суть вопроса такова.

После войны в Европе может оказаться примерно 5 млн украинских граждан. Как они будут голосовать?

Раньше зарубежный избирательный округ — это несколько десятков тысяч человек, которые голосовали в десятках посольств. Сейчас — это миллионы.

Давать возможность этим людям голосовать за рубежом?

Если да, то мужчина, который воевал и который уехал во время войны за границу, получат равные права избирать новую власть.

Технически обеспечить голосование на участках будет невозможно. Следовательно, возникнет необходимость электронного голосования в "Дие".

А теперь представьте себе, что на выборах будет участвовать автор "Дии" как лидер партии и сама партия будет называться "Дия"?

Более того, что-то подсказывает мне, что голосовать украинцы в Украине и за рубежом будут за совершенно разных лидеров (скорее всего) и за разные партии.

И этот раскол в предпочтениях будет лишь углубляться, так как, когда живешь за границей, то необходимость в "тяжелых реформах" воспринимается как некая игра "где-то там", а не как реальная шоковая терапия.

В свое время, закон о гражданстве в Индии, когда гражданство дали мигрантам, вызвал массовые волнения в стране.

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Миллионы украинцев уехали — и теперь видят происходящее в стране уже под иным углом
Фото: Getty Images

Политический раскол на тех, кто уехал и тех, кто остался, хотим мы этого или нет, будет лишь усиливаться.

Причина этого проста — ценностная палитра у этих социальных групп с течением времени будет существенно разниться.

Я прекрасно помню, насколько сильно начал отличаться менталитет людей в Украине, от тех, кто выехал в 90-е годы в США. Это, по сути, стали разные группы людей.

Но те люди не голосовали, а лишь иногда приезжали в Украину на могилы предков.

А вот голосование на украинских выборах украинцев, живущих в ЕС, может стать, с одной стороны, политическим инструментом в контексте нашей евроинтеграции, а с другой — триггером общественного раскола.

Раньше политтехнологи делили украинцев на "восток и запад", боюсь, что теперь станут делить на тех, кто уехал и на тех, кто остался.

В общем, есть о чем подумать.

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22 процента. Государство должно подумать о том, как возвращать уехавших украинцев