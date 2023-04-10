Ті, хто залишив Україну, проти тих, хто залишився: чи мають голосувати на виборах тi, хто виїхав пiд час вiйни
"Голосування на українських виборах українців, які мешкають у ЄС, може стати, з одного боку, політичним інструментом у контексті нашої євроінтеграції, а з іншого — тригером суспільного розколу". Думка.
Може, й передчасно це обговорювати, але суть питання така.
Після війни в Європі може виявитися приблизно 5 млн українських громадян. Як вони голосуватимуть?
Раніше закордонний виборчий округ — це кілька десятків тисяч людей, які голосували у десятках посольств. Зараз це мільйони.
Давати змогу цим людям голосувати за кордоном?
Якщо так, то чоловік, який воював і який поїхав під час війни за кордон, матимуть рівні права обирати нову владу.
Технічно забезпечити голосування на дільницях буде неможливо. Отже, виникне необхідність електронного голосування у "Дії".
А тепер уявіть собі, що на виборах братиме участь автор "Дії" як лідер партії і сама партія називатиметься "Дія"?
Більше того, щось пiдказує мені, що голосувати українці в Україні та за кордоном будуть за абсолютно різних лідерів (швидше за все) та за різні партії.
І цей розкол у перевагах лише поглиблюватиметься, оскільки, коли живеш за кордоном, то необхідність у "важких реформах" сприймається як якась гра "десь там", а не як реальна шокова терапія.
Свого часу закон про громадянство в Індії, коли громадянство дали мігрантам, викликав масові заворушення в країні.
Політичний розкол на тих, хто поїхав і тих, хто залишився, хочемо ми цього чи ні, лише посилюватиметься.
Причина цього проста — ціннісна палітра цих соціальних груп з часом істотно відрізнятиметься.
Я чудово пам'ятаю, наскільки сильно почав відрізнятись менталітет людей в Україні, від тих, хто виїхав у 90-ті роки до США. Це, власне, стали різні групи людей.
Але ті люди не голосували, а лише інколи приїжджали до України на могили предків.
А от голосування на українських виборах українців, які мешкають у ЄС, може стати, з одного боку, політичним інструментом у контексті нашої євроінтеграції, а з іншого — тригером суспільного розколу.
Раніше політтехнологи ділили українців на "схід і захід", боюся, що тепер почнуть ділити на тих, хто поїхав і на тих, хто залишився.
Загалом є про що подумати.Важливо