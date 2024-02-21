Если остановится транзит газа из РФ: в Украине проверят готовность газотранспортной системы

Процесс проверки, как объяснили в Министерстве энергетики, состоит из четырех этапов, среди которых моделирование возможных кризисных сценариев после полной остановки транзита российского газа.

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В Украине собираются повторно протестировать газотранспортную систему, чтобы подтвердить готовность всей инфраструктуры к остановке транзита российского газа. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

"Во время стресс-теста будут определены возможные кризисные сценарии и оценены риски потенциального физического ущерба инфраструктуре, которые могут повлиять на способность транспортировать природный газ из украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европейский Союз", — сказано в сообщении.

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Отмечается, что тестирование газотранспортной системы включает в себя четыре этапа. Результаты будут обнародованы во второй половине апреля – к началу сезона закачки.

Отметим, что годом ранее газотранспортная система уже проходила стресс-тест, который подтвердил, что украинской газовой инфраструктуре не грозить сбой, если полностью прекратится транзит "голубого топлива" из России. Повторную проверку хотят провести еще и для того, чтобы повысить уверенность западных компаний в том, что им можно хранить газ в Украине.

По данным ведомства, в 2023 году иностранные трейдеры и энергетические компании хранили в украинских ПХГ 2,5 миллиарда кубометров газа. При этом компания "Нафтогаз" планирует увеличить этот показатель до четырех миллиардов в 2024-ом.

"Подготовка уже начата. Это действительно важно, ведь помогает сохранить и поддержать доверие наших партнеров, поощрить их хранить больше газа в наших хранилищах", — отметил председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

К слову, Украина располагает крупнейшими газовыми хранилищами в Европе, объем которых составляет 30 миллиардов кубометров. Европейским партнерам наша страна в целом может предложить около 15 миллиардов кубов.

Добавим также, что в 2024 году транзит российского газа через украинскую территорию действительно может остановиться. Причина: пятилетний контракт с Россией истекает в декабре. Летом 2023 года стало известно, что Украине будет продлевать договор.

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Напомним, в 2022 году украинские власти объявили о сертификации "Укртрансгаза", что позволит компании стать европейским оператором газохранилищ. Благодаря этому наша страна сможет хранить в своих ПХГ стратегические запасы газа стран Евросоюза.