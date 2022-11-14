Газовый сейф Европы: как Украина хочет хранить газовые запасы ЕС

У Украины есть возможность стать стратегическим партнером Европы в газовой сфере, и укрепить собственную энергетическую безопасность,

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Украина хочет сертифицировать "Укртрансгаза", чтобы компания стала европейским оператором газохранилищ. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что в конце октября 2022 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8158, который имплементирует в украинское законодательство нормы по сертификации операторов газохранилищ, введенные ЕС в июле. Этот же документ определит общие принципы такой сертификации. Процедура сертицикации будет конкретизирован регулятора (НКРЭКУ).

Известно, что сама процедура сертификация происходит в несколько этапов:

первый этап– внесение соответствующих изменений в законодательство Украины – уже в процессе реализации;

следующее слово – за НКРЭКУ. Процедура сертификации должна быть детализирована, а "Укртрансгаз" предоставить все документы, необходимые для прохождения сертификации;

после анализа и соответствующих выводов со стороны украинского регулятора и секретариата Энергетического Сообщества будет принято решение о сертификации Укртрансгаза как оператора подземного хранения газа по стандартам ЕС.

Зачем это нужно Украине

Сертификация "Укртрансгаза" позволит хранить в украинских ПХГ стратегические запасы газа стран ЕС, а не только запасы частных заказчиков-нерезидентов, максимизирует использование сети газохранилищ, увеличит поступления от предоставления услуг подземного хранения.

Кроме того, у Украины появится возможность стать стратегическим партнером Европы в газовой сфере, укрепить собственную энергетическую безопасность, углубить евроинтеграционные процессы и развить собственный газовый рынок.

Напомним, ранее Украина уже предлагала своим европейским партнерам хранить "голубое топливо" в наших подземных хранилищах, на фоне переизбытка газа в ЕС.

Также Фокус рассказывал о ситуации на газовом рынке после начала полномасштабной войны с Россией. Рано или поздно расходы на закупку топлива производители тепла захотят разделить с потребителем, чтобы избежать банкротства.