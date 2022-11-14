Газовий сейф Європи: як Україна хоче зберігати газові запаси ЄС

Україна має можливість стати стратегічним партнером Європи в газовій сфері, і зміцнити власну енергетичну безпеку.

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Україна хоче сертифікувати "Укртрансгаз", щоб компанія стала європейським оператором газосховищ. Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що наприкінці жовтня 2022 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №8158, який імплементує в українське законодавство норми щодо сертифікації операторів газосховищ, запроваджених ЄС у липні. Цей документ визначить загальні принципи такої сертифікації. Процедуру сертифікації буде конкретизовано регулятором (НКРЕКП).

Відомо, що власне процедура сертифікації відбувається в кілька етапів:

перший етап — внесення відповідних змін до законодавства України — вже в процесі реалізації;

наступне слово — за НКРЕКП. Процедура сертифікації має бути деталізована, а "Укртрансгаз" надати всі документи, необхідні для проходження сертифікації;

після аналізу та відповідних висновків із боку українського регулятора та секретаріату Енергетичного Співтовариства буде ухвалено рішення про сертифікацію Укртрансгазу як оператора підземного зберігання газу за стандартами ЄС.

Навіщо це потрібно Україні

Сертифікація "Укртрансгазу" дозволить зберігати в українських ПСГ стратегічні запаси газу країн ЄС, а не лише запаси приватних замовників-нерезидентів, що максимізує використання мережі газосховищ, збільшить надходження від надання послуг підземного зберігання.

Крім того, Україна матиме можливість стати стратегічним партнером Європи в газовій сфері, зміцнити власну енергетичну безпеку, поглибити євроінтеграційні процеси та розвинути власний газовий ринок.

Нагадаємо, раніше Україна вже пропонувала своїм європейським партнерам зберігати "блакитне паливо" в наших підземних сховищах на тлі надлишку газу в ЄС.

Також Фокус розповідав про ситуацію на газовому ринку після початку повномасштабної війни з Росією. Рано чи пізно витрати на закупівлю палива виробники тепла захочуть поділити зі споживачем, щоб уникнути банкрутства.