Європа і не тільки: хто погодився зберігати свій газ у підземних сховищах України

За інформацією в. о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергія Переломи, обсяги газу, який в Україні зберігають іноземні компанії, лише з початку жовтня зросли в десятки разів.

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Договори на зберігання "блакитного палива" в українських підземних газосховищах (ПСГ) за останні три місяці підписали українські та міжнародні компанії зі Швейцарії, Молдови й Угорщини. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала в. о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергія Перелома.

За цей період, за його словами, угоди були підписані з 57 компаніями. Цей показник офіційно вищий на 16% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, коли з "Укртрансгазом" угоди уклали 49 фірм.

"Так, можемо впевнено заявити, що ми не лише вийшли на довоєнний рівень укладання договорів, а й перевищили його. І, що важливо, посилюємо позиції на міжнародному ринку: обсяги газу, який в Україні зберігають іноземні компанії, лише з початку жовтня зросли в десятки разів", — зазначив Сергій Перелома.

Він також розповів, які фактори допомогли Україні укласти угоди щодо зберігання газу:

ціни на європейському та на українському ринку-вигідний ціновий спред підштовхнув компанії формувати запаси газу у вересні та жовтні з перспективою подальшого перепродажу;

формування запасів енергоносіїв до зими й опалювального сезону. Тут досить активними були українські підприємства харчової промисловості, промислово-гірського комплексу, будівельної, хімічної та фармацевтичної галузей. Вони також формували запаси для стабільної роботи під час опалювального сезону 2022/23.

Крім того, керівник "Укртрансгазу" повідомив, що на сьогодні договори зберігання газу в українських ПСГ уклали понад 1 100 компаній, 114 з яких — це зарубіжні країни з трьох континентів.

Раніше Україна призупинила прокачування нафти по трубопроводу "Дружба" в напрямку Угорщини. Офіційна версія — падіння напруги.

Фокус також писав про те, що 15 листопада через масовані удари Росії по Україні Молдова залишилася без електрики. Одну з ліній електропередач, що транспортувала електроенергію в Молдову, було відключено в автоматичному режимі.