Европа и не только: кто согласился хранить свой газ в подземных хранилищах Украины

По информации и.о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергея Переломы, объемы газа, который в Украине хранят иностранные компании, только с начала октября выросли в десятки раз.

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Договоры на хранение "голубого топлива" в украинских подземных газохранилищах (ПХГ) за последние три месяца подписали украинские и международные компании из Швейцарии, Молдовы и Венгрии. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал и.о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.

За этот период, по его словам, соглашения были подписаны с 57 компаниями. Этот показатель официально выше на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда с "Укртрансгазом" соглашения заключили 49 фирм.

"Таким образом, можем уверенно заявить, что мы не только вышли на довоенный уровень заключения договоров, но и превысили его. И, что важно, усиливаем позиции на международном рынке: объемы газа, который в Украине хранят иностранные компании, только с начала октября выросли в десятки раз", — отметил Сергей Перелома.

Он также рассказал, какие факторы помогли Украине заключить сделки по хранению газа:

цены на европейском и на украинском рынке- выгодный ценовой спрэд подтолкнул компании формировать запасы газа в сентябре и октябре с перспективой дальнейшей перепродажи;

формирование запасов энергоносителей к зиме и отопительному сезону. Здесь достаточно активны были украинские предприятия пищевой промышленности, промышленно-горного комплекса, строительной, химической и фармацевтической отраслей. Они также формировали запасы для стабильной работы во время отопительного сезона 2022/23.

Кроме того, руководитель "Укртрансгаза" сообщил, что на сегодняшний день договоры хранения газа в украинских ПХГ заключили более 1100 компаний, 114 из которых — это зарубежные страны с трех континентов.

Ранее Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии. Официальная версия — падение напряжения.

Фокус также писал о том, что 15 ноября из-за массированных ударов России по Украине Молдова осталась без электричества. Одна из линий электропередач, транспортировавшая электроэнергию в Молдову, была отключена в автоматическом режиме.