Якщо зупиниться транзит газу з РФ: в Україні перевірять готовність газотранспортної системи

Процес перевірки, як пояснили в Міністерстві енергетики, складається з чотирьох етапів, серед яких моделювання можливих кризових сценаріїв після повної зупинки транзиту російського газу.

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В Україні збираються повторно протестувати газотранспортну систему, щоб підтвердити готовність усієї інфраструктури до зупинки транзиту російського газу. Про це 21 лютого повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

"Під час стрес-тесту буде визначено можливі кризові сценарії та оцінено ризики потенційної фізичної шкоди інфраструктурі, що можуть вплинути на здатність транспортувати природний газ з українських підземних сховищ газу (ПСГ) до Європейського Союзу", — ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що тестування газотранспортної системи включає в себе чотири етапи. Результати буде оприлюднено в другій половині квітня — до початку сезону закачування.

Зазначимо, що роком раніше газотранспортна система вже проходила стрес-тест, який підтвердив, що українській газовій інфраструктурі не загрожує збій, якщо повністю припиниться транзит "блакитного палива" з Росії. Повторну перевірку хочуть провести ще й для того, щоб підвищити впевненість західних компаній у тому, що їм можна зберігати газ в Україні.

За даними відомства, 2023 року іноземні трейдери та енергетичні компанії зберігали в українських ПСГ 2,5 мільярда кубометрів газу. При цьому компанія "Нафтогаз" планує збільшити цей показник до чотирьох мільярдів у 2024-му.

"Підготовку вже розпочато. Це справді важливо, адже допомагає зберегти та підтримати довіру наших партнерів, заохотити їх зберігати більше газу в наших сховищах", — зазначив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

До слова, Україна має в своєму розпорядженні найбільші газові сховища в Європі, обсяг яких становить 30 мільярдів кубометрів. Європейським партнерам наша країна загалом може запропонувати близько 15 мільярдів кубів.

Додамо також, що 2024 року транзит російського газу через українську територію справді може зупинитися. Причина: п'ятирічний контракт із Росією закінчується в грудні. Влітку 2023 року стало відомо, що Україна буде продовжувати договір.

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Нагадаємо, 2022 року українська влада оголосила про сертифікацію "Укртрансгазу", що дасть змогу компанії стати європейським оператором газосховищ. Завдяки цьому наша країна зможе зберігати у своїх ПСГ стратегічні запаси газу країн Євросоюзу.