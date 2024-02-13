Уперше за п'ять років: у "Нафтогазі" заявили про новий рекорд із видобутку газу

Як повідомили в "Нафтогазі", рекордних показників вдалося досягти після введення в експлуатацію понад 80 нових свердловин.

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"Укргазвидобуванню", яке входить до структури компаній "Групи Нафтогаз", вдалося досягти найбільшого добового видобутку газу з грудня 2018 року. За підсумками 8 лютого 2024-го, компанія видобула 38,54 мільйона кубометрів товарного ресурсу. Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

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Як зазначається в повідомленні, такого результату вдалося досягти після введення в експлуатацію рекордної кількості нових свердловин. Серед них є висока кількість високодебітних, тобто в них видобувають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу.

"Тільки з початку 2024 року нам уже вдалося запустити три високодебітні свердловини, які разом дають 800 000 кубометрів газу на добу", — сказав голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Видобуток газу в Україні

Як повідомляли в "Нафтогазі", за підсумками 2023 року в Україні було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу. Одна з найпотужніших свердловин запрацювала в нашій країні у квітні. Її дебіт становить 580 тисяч кубометрів газу на добу. У компанії зазначали, що це найкращий результат річного видобутку з нових свердловин з 2002 року. Загалом за весь минулий рік в Україні ввели в експлуатацію 86 нових свердловин.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно заявив, що Україна може зовсім відмовитися від імпорту газу. Так, за його словами, наша країна з 2015 року нарощувала видобуток газу, тому зараз є можливість використовувати тільки свій ресурс і не залежати від поставок з інших країн.

"Ми близькі до цього (не потребуємо імпорту газу — ред). Реально вийти на нульовий газовий баланс цього року", — сказав Герман Галущенко 25 січня.

Він також розповів, що населення і промисловість різко знизили рівень споживання газу. Тому, відмовимося ми від експорту чи ні, залежатиме від ситуації з економікою та промисловістю.

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Раніше стало відомо, що Україна приєдналася до країн, які планують створити газовий коридор "Південь-Північ", або "Вертикальний коридор. Також Фокус писав, скільки запасів газу залишилося в українських газосховищах і чи вистачить їх до кінця опалювального сезону.