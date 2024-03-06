$10 млрд за месяц: доходы РФ от продажи нефти и газа выросли на 80%, — СМИ (инфографика)

По словам журналистов, поступления в бюджет РФ от налогов за продажу нефти и газа в прошлом месяце составили 945,6 млрд рублей. Нефтегазовый сектор обеспечивает ключевой источник дохода для казны.

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Несмотря на санкции Запада, доходы России от продажи нефти и газа в феврале подскочили более чем на 80% по сравнению с показателями за февраль 2023 года. Они превысили 10 миллиардов долларов из-за более высоких цен, о чем пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что поступления в бюджет РФ от налогов за продажу нефти и газа в прошлом месяце составили 945,6 млрд рублей. Данные рассчитаны с использованием цены на продукт марки Urals. Это основной экспортный продукт РФ, который продается за 65 долларов за баррель.

По словам журналистов, нефтегазовый сектор России обеспечивает ключевой источник дохода для национальной казны, которая находится под давлением растущих военных расходов в результате вторжения в Украину.

Доходы России от продажи нефти и газа Фото: Bloomberg

Также сообщается, что у Кремля есть возможность увеличивать выплаты работникам государственного сектора.

В материале говорится, что Европейский Союз запретил большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из России, а страны "Большой семерки" ввели ценовой лимит в 60 долларов за баррель на нефтяные грузы Кремля.

Однако, как сообщается, Москва ограничила влияние ценового потолка, используя огромный теневой флот танкеров и работая с покупателями и посредниками вне Запада. Тогда Штаты и их союзники ужесточили контроль за соблюдением ценовых ограничений, введя санкции в отношении нескольких судов и трейдеров за нарушение ранее установленных ограничений.

Напомним, 29 февраля стало известно, что крупнейший производитель РФ остался без заработка из-за санкций. По информации журналистов, в 2023 году прибыль крупнейшей алмазодобывающей компании в мире "Алроса" снизилась до 925 миллионов долларов.