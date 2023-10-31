Транзит на нуле: сколько денег потеряет Украина, если остановит прокачку российского газа

Украина продолжает транзит российского газа несмотря на полномасштабную войну с Россией, но хочет отказаться прокачивать энергоресурс агрессора в конце 2024 года.

Related video

Если Украина действительно откажется продлевать контракт для транзита российского газа в страны Европейского Союза через свою территории, то потеряет 1,4 миллиарда долларов, но убытки России при этом будут в пять раз больше. Об этом сообщает издание Forbes.

Как пишут журналисты, по условия контракта российский "Газпром" в течение 2020–2024 годов должен выплатить украинскому "Нафтогазу" за организацию транзита более 7,1 миллиарда долларов. В консолидированной отчетности украинской компании сказано, что в период с января по июнь 2023 года, доход с транзита составил19,2 миллиарда гривен (около 700 миллионов долларов).

Важно

Если потребуется: в ЕС объяснили, что будет, если РФ остановит транзит газа через Украину

При этом за семь месяцев 2023 года транзит российского газа через Украину, по информации "Украинской энергетики", составил 8,3 миллиарда кубометров. Если текущая динамика сохранится, то Россия в этом году может поставить через Украину примерно 15 млрд кубометров газа в ЕС и заработать на этом около 7 миллиардов долларов. Это при том, что с весны 2022 года Россия начала нарушать условия транзита и недоплачивает "Нафтогазу" по действующему контракту.

Что будет с транзитом нефти

Как сказано в публикации, государственная компания "Укртранснафта" прокачивает российскую нефть согласно десятилетнего контракта, который был заключен в 2019 году. Согласно условиям, Украина за десять лет должна заработать 1,5 миллиарда долларов на транзите. В то же время РФ, по данным Bloomberg, до 2022 года зарабатывала на поставках нефти через Украину около 6 миллиардов долларов ежегодно.

Украинские власти пока не собираются отказываться от прокачки российской нефти, поскольку не хотят навредить своим европейским партнерам. Например, еще в 2022 году замминистра энергетики Украины Николай Колесник говорил: "Очень важно, чтобы мы выполняли свои обязательства по транзиту нефти и газа по нефтепроводу "Дружба". В этих энергоресурсах нуждаются Венгрия, Словакия, Чехия и другие страны Европейского Союза.

Почему Украина не отказалась от газового транзита из-за войны?

Российский газ, как и нефть, до сих пор поставляется в страны Евросоюза через территорию Украины по одной причине: наша страна не хочет нарушать интересы европейских союзников.

Важно

Украина не будет договариваться с РФ о продлении транзита газа в ЕС, — Галущенко

"Это просто ради поддержки европейских стран, особенно тех, у которых нет выходов к морю. У некоторых есть ограниченный доступ к другим каналам, например, чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос", — рассказал на днях глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Напомним, что "Газпром" угрожает Украине санкциями. Так, российская компания требует, чтобы украинская сторона не обращалась в арбитражные суды. В противном случае россияне обещают заблокировать любые операции между компаниями.