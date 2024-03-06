Транзиту більше не буде: у Міненерго пояснили, як ЄС обійтися без російського газу

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, європейським країнам було б краще самостійно зберігати газ в Україні, ніж платити за транзит "блакитного палива" з РФ.

Related video

У Міністерстві енергетики вважають, що Україна має право повністю відмовитися від транзиту російського газу через свою територію до країн Європейського Союзу, оскільки більше не стоїть питання про надійність поставок. Про це міністр енергетики Герман Галущенко 5 березня сказав агентству Bloomberg.

Транзит на нулі: чому Україна більше не хоче постачати російський газ до Євросоюзу

"Ми готові це зупинити. Якщо хтось сказав, що це критичне питання для виживання взимку, що це питання надійності поставок, це одна ситуація. Але я не бачу такої ситуації", — сказав Галущенко.

Важливо

"Щоб не замерзли": у "Нафтогазі" пояснили, чому зберегли транзит російського газу

Зазначається, що Європейський Союз, як і Україна, не хочуть переглядати чинний до 31 грудня 2024 року газовий договір із Москвою. Хоча прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня сказав, що країна може продовжити транзит через свою газотранспортну систему (ГТС) за ініціативи з боку країн Європейського Союзу.

Але міністр енергетики, схоже, вважає такий варіант неможливим.

"Я не бачу такої можливості. На столі немає жодних можливих рішень", — підкреслив він.

Замість того щоб витрачати гроші на російський газ, Галущенко запропонував європейським країнам зберігати паливо в українських газових резервуарах. За словами чиновника, Україна може зберігати 15 мільярдів кубометрів газу, тоді як транзит газу з РФ через Україну 2023 року становив 14 мільярдів кубічних метрів.

"Я думаю, це справедливо. Не кажіть, що ми не можемо жити без російського газу", — додав міністр енергетики Герман Галущенко.

Більше грошей за нафту і газ: як Росія заробляє, продаючи свої нафтопродукти в умовах санкцій

Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів з Росії, а країни "Великої сімки" заборонили купувати "чорне золото" у РФ, якщо вартість перевищує 60 доларів за барель.

Але незважаючи на санкції Заходу, доходи Росії від продажу нафти і газу в лютому 2024 року підскочили більш ніж на 80% порівняно з показниками за лютий 2023-го. Так, РФ заробила понад 10 мільярдів доларів.

Повідомляється, що надходження до бюджету РФ від податків за продаж нафти і газу минулого місяця становили 945,6 млрд рублів.

Важливо

Кінець російському пануванню: в ЄС вирішили остаточно позбутися газу з РФ

Нагадаємо, 21 лютого прес-служба Міністерства енергетики повідомила, що в Україні збираються повторно протестувати газотранспортну систему, щоб підтвердити готовність інфраструктури до зупинки транзиту російського газу. Нагадаємо також, що 5 березня керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок пояснив Фокусу, чому ЄС не може розірвати економічні відносини з РФ.