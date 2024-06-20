ЄС не домовився про 14 пакет санкцій РФ: яка країна проти заборони російського газу

Німецька компанія на третій рік повномасштабного вторгнення продовжує торгувати російським скрапленим газом. Також є побоювання за дочірні компанії, які обходять санкції проти РФ, пояснили журналісти поведінку Німеччини.

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Другий місяць поспіль країни-члени Європейського Союзу відкладають рішення щодо 14 пакету санкцій проти Росії. Пакет блокується урядом Німеччини, який пропонує ще раз поміркувати над заходами, які мають вплинути на російський експорт. Про деталі перипетій нового санкційного пакета розповіло агентство Reuters.

Журналісти Reuters поспілкувались з неназванимb європейськими дипломатами, які пояснили, чому гальмуються обмежувальні заходи проти РФ. Зі слів одного зі співрозмовників, ідеться про домовленості щодо покарання компаній, які допомагають Москві обходити санкції. Проти деяких пунктів угоди протестувала Німеччина, тому їх скасували. Попри видалення цих пунктів, проблема залишилась і деякі європейські політики й далі не задоволені, ідеться у статті агентства. Чи блокування пов'язане з ФРН, чи, наприклад, з Угорщиною, чи з іншим членом ЄС, не уточнюється.

Представники 27 країн намагались узгодити питання про російський скраплений газ (СПГ), який перевантажують у деяких європейських портах, всупереч забороні. Крім того, планували, що компанії з ЄС будуть зобов'язані самостійно стежити за дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах, щоб вони не допомагали РФ обходити санкції. Як заявили анонімні джерела журналістів, ці питання викликали суперечки у Німеччині: між собою не погоджувались уряд та міністерство закордонних справ.

В пункті, який особливо зачіпав німецьких політиків, ішлося про "клаузули про відсутність Росії для дочірніх компаній у третіх країнах", написали журналісти (клаузула — застереження у договорі, які обов'язково мають виконуватись). Зокрема, в п. 12G планували заборонити реекспорт з РФ — його скасували, але під час голосування увечері 19 червня одностайності не було, заявили джерела Reuters.

Німеччина і газ РФ — деталі

Раніше Фокус писав про позицію Німеччини щодо нового пакету санкцій та російського експорту скрапленого газу. Восени 2023 року Bloomberg розповіло про діяльність німецької компанії SEFE GmbH, яка до вторгнення належала "Газпрому". У 2022 році її націоналізували, однак компанія і далі виконує раніше укладені контракти. Наприклад, вона і далі торгує скрапленим газом, який їй продають з Ямалу. СПГ надходить у бельгійський порт Зебрюгге, а потім їде в Індію, розповіли журналісти видання.

Весною 2024 проблема і далі існувала, зауважили економічні оглядачі. ФРН, з одного боку, наполягає на посиленні санкцій на РФ, а з іншого — побоюється покарання компаній, які й далі контактують з Росією в обхід європейських обмежень на газ і технології. Німеччини стає схожа на Угорщину, яка раніше найчастіше протестувала проти посилення тиску ЄС, ідеться у статті видання Stuttgarter Zeitung.

Нагадуємо, 14 червня Фокус проаналізував, чи зможуть західні партнери України вплинути на імпорт зброї у РФ. Тим часом російський президент поїхав у Північну Корею та В'єтнам: експерти припускають, що він там шукатиме зброю для продовження війни.