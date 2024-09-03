Теневой флот убивает Украину. Как хитрые нефтяные схемы РФ дают деньги на войну

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И снова плохая новость.

При всех санкциях и попытках ограничить Москву в возможности финансировать войну мы умышленно или неумышленно не перекрываем основной источник (!) денег для уничтожения Украины.

Речь о нефти. И о т. н. теневом флоте, который стал водопадом финансового благополучия российской власти и армии.

Спустя год с лишним после введения западными странами ценового потолка для российской нефти на уровне $60 главное условие для его выполнения фактически перестало действовать. Почти вся нефть теперь перевозится танкерами теневого флота, которые пользуются западными страховками.

Исследование NRC в марте выявило теневой флот из примерно 1 600 танкеров, многие из которых старые, в плохом состоянии и недостаточно застрахованы.

Суда перевозят сырую нефть в страны, которые не ввели санкции против России, а на пути домой пытаются дозаправиться в портах Северного моря — отчасти для того, чтобы воспользоваться более низкими ценами на топливо.

Теневой флот позволил России создать параллельную судоходную структуру, которая может выдержать меняющуюся тактику и направленность западных санкций, с сотнями танкеров непрозрачного владельца, которые используют сложные маршруты.

Компания Windward (морская компания искусственного интеллекта), в свою очередь, оценивает, что этот флот вырос уже до 1 800 судов в прошлом году (!).

По оценкам, в мире сегодня 12300 нефтяных танкеров. Это означает, что Россия контролирует почти 15% мирового флота танкеров.

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Несколько важных цифр:

Федеральные доходы России увеличились до рекордных $320 миллиардов в 2023 году и должны вырасти еще больше. Экспорт нефти составил 234,3 млн тонн, 82% экспорта нефти в 2023 году пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион По данным некоторых аналитиков, примерно 1/3 денег было потрачено на войну в Украине в прошлом году, и большая часть будет направлена на финансирование конфликта в 2024 году. Роль нефтегазовых доходов в бюджете России в 2023 году — 32%. Около 80% доходов нефтегазового сектора занимает нефтяной сектор. KSE оценивает доходы России от продажи нефти в размере $183 млрд в 2023 году и ожидает, что доходы сократятся до $145 млрд и $139 млрд в 2024 и 2025 годах (но Россия делает все, чтобы этого не произошло). Нефтегазовые доходы бюджета России в 2023 году снизились до $102,8 млрд по сравнению с $169,5 млрд в 2022 году. Согласно данным Росстата и оценкам Центрального банка России, доля нефтегазового сектора в ВВП России в 2023 году составила около 27-28%. При этом, согласно отчету Института энергетических исследований РАН, доля нефтяного сектора (добыча, переработка и экспорт нефти) в ВВП России в последние годы оценивается в диапазоне 15-20%. Что интересно, в восьми регионах РФ почти половина экономики — это добыча нефти и газа.

И это означает, что экспорт нефти является одним из ключевых факторов наполнения бюджета России (!). Да и, в принципе, это крупнейший сектор экономики России.

Большую долю в наполнении бюджета России дает только НДС, который составляет примерно 30-35%, по сравнению с 32% нефтегазового или 24% нефтяного сектора.

Важно

РФ заплатила миллионы за 50 танкеров и создала "теневой флот", — расследование (инфографика)

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Сегодня мы видим, что Россия научилась обходить санкции, сформировала теневой флот и успешно управляет им. Новости 2024 года звучат уже так:

"Доходы России от продажи нефти и газа в феврале выросли более чем на 80% по сравнению с прошлым годом и превысили $10 млрд". "Россия получила беспрецедентную прибыль от экспорта нефти: при чем здесь США?". Согласно анализу Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в прошлом году Соединенные Штаты стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, изготовленных из российской нефти, и потратили на них более $1,3 млрд (!). "Примерно 1/8 часть оборонного бюджета России составляют налоги за нефть и газ, купленные странами Евросоюза. Поэтому Европа является спонсором войны в Украине". "В 2023 году Британия закупилась нефтепродуктами, произведенными из российской нефти, на 2,2 млрд фунтов стерлингов, несмотря на свои же санкции". Об этом стало известно в начале марта 2024 года.

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Санкции сильно отстают от схем и новаций России. И важнейшую роль в этом играет скопированное у Ирана ноу-хау — "теневой флот".

Мэтью Райт, старший аналитик по грузовым перевозкам в Kpler, сортирует суда, перевозящие российскую нефть, на две категории: "серые суда" и "темные суда":

серые суда были проданы после вторжения — преимущественно владельцами в Европе фирмам на Ближнем Востоке и Азии, которые ранее были активны на рынке танкеров;

темные суда, с другой стороны, являются ветеранами кампаний Ирана и Венесуэлы по обходу западных санкций, которые недавно переключились на перевозку российской нефти.

Ежемесячно в теневой флот продается дополнительно от 25 до 35 судов.

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Возникает, как следствие, два вопроса:

Кто за теневым флотом стоит? Как его остановить?

Итак, кто стоит за флотом?

Шесть малоизвестных компаний, в том числе созданных менее года назад, участвуют в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день, сообщает Bloomberg. Этого достаточно для покрытия общего спроса Британии или Италии, то есть фирмы стали одними из крупнейших ресурсных трейдеров в мире

Вот эти компании:

Nord Axis Ltd, которая в декабре покупала более полумиллиона баррелей российской нефти в день, причем именно у "Роснефти". Компания была зарегистрирована в Гонконге в феврале прошлого года, а летом приобрела у глобального трейдера Trafigura долю в проекте "Роснефти" под названием "Восток Ойл". Concept Oil Services (Гонконг). Coral Energy (Дубаи). QR Trading (Дубаи). Bellatrix Energy (Гонконг).

Документы компании Nord Axis показывают, что гражданин Азербайджана Адалят Казимли стал владельцем всех обыкновенных акций компании в мае прошлого года, а затем в июне передал их холдинговой компании из Дубая. Он считался директором Nord Axis в течение месяца с мая по июнь 2022 года. После отставки Казимли в качестве директора компании был указан юрист из Стамбула Мурат Сайин.

Документы, датированные мартом и августом 2022 года, демонстрируют, что Казимли имел доверенность на действия от имени Coral в Турции и подписывал документы как представитель компании. Они также показывают, что Сайин был юристом, работающим от имени Coral в турецком бизнесе.

Но формальным организатором нефтеторговой империи является гражданин Азербайджана Этибар Эйюб (Eyyub).

Он главный?

Нет.

Основное лицо — Сечин.

Игорь Иванович Сечин — российский топ-менеджер, президент нефтегазовой компании "Роснефть". Американские дипломаты в Москве неофициально его считают вторым человеком в России после Путина.

Эйююб — номинал и менеджер проекта, который неоднократно публично засвечивался с Сечиным.

Но что интересно. Ни к Эююбу, ни к Гараеву до сих пор нет санкций. И главный вопрос, что делать с теневым флотом?

Важно

Удар по санкциям: теневой флот РФ перевозит все больше нефти, увеличивая доходы Москвы

Как видим, теневой флот растет. Растут доходы России от экспорта нефти.

Агрессия против Украины продолжается.

Частные компании США, ЕС, Великобритании продолжают покупать нефтепродукты из российской нефти.

Украине нужно показать пример и ввести (!) санкции против как известных судов теневого флота, так и против всех компаний, которые владеют ими, управляют и пользуются услугами.

Но главное — ввести санкции против упомянутых номиналов — менеджеров.

Да, украинские санкции не дадут ощутимого прямого действия. Но как мы можем требовать от партнеров не снабжать агрессора нефтедолларами, если сами закрываем глаза на очевидные для всех вещи?

Некоторые страны уже начали вводить санкции:

в частности, под санкции попали уже 53 судна (из почти 1800), связанные с российской торговлей. Многие из них стоят у берегов России, Китая и Турции;

13 июня Великобритания объявила о широкомасштабных санкциях в отношении Российской Федерации. Впервые под ограничительные меры Лондона попали корабли так называемого теневого флота России и компания "Ингосстрах" — один из ведущих страховщиков танкеров, которые незаконно перевозят российскую нефть и нефтепродукты;

Шольц заявил о планах санкций против теневого флота.

А Украина пока почему-то молчит...

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Следующий шаг — создание Нефтяного Рамштейна — коалиции партнеров по ограничению возможностей России обходить санкции.

Санкции должны быть применены:

к бенефициарам, менеджерам компаний, которые владеют, управляют теневым флотом, и к их менеджменту;

к портам, принимающим суда "теневого флота". Это более сложный процесс. Но необходимый;

к покупателям российской нефти.

Мир боится высоких цен на нефть из-за эмбарго на российскую нефть. Но эмбарго никто не предлагает (!). Россия может продавать нефть, но только в рамках согласованных коалицией лимитов — не выше $60 за баррель.

И решение надо принимать уже сегодня.

Очень не хочется верить, что кто-то искусственно тормозит процесс.

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