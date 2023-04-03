Украина теряет лучших пилотов, пока Запад тянет с предоставлением истребителей F-16, — СМИ

Сдерживать оккупантов, как рассказывают украинские военнослужащие, с каждым днем становится все труднее, а авиация, переданная союзниками, позволила бы контролировать море и землю для продвижения пехоты ВСУ.

Related video

Промедление союзников Украины в поставке современных самолетов приводит к потерям самых опытных пилотов, которые могли бы осваивать F-16. Об этом пишет издание The Telegraph, которое пообщалось с украинскими пилотами.

"Россия расставляет изощренные "ловушки", чтобы устроить засаду украинским истребителям. Они поднимают в воздух один самолет, обманывая украинского пилота, заставляя его думать, что самолет только один. Затем по обе стороны от него появятся еще два-три вражеских самолета, которые фактически окружают украинский самолет", — сообщил один из лучших пилотов Киева майор ВСУ Вадим Ворошилов .

По его словам, сдерживать россиян с каждым днем становится все труднее, используя устаревшие советские самолеты МиГ-29, которые могут не более чем "удерживать поле боя", в то время как противник летает на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34.

"Сейчас мы можем лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 мы могли бы контролировать море и землю для защиты нашей пехоты. Нам нужны более современные самолеты, чтобы быть лучше врага", — рассказывает он.

По информации издания, в феврале руководство Великобритании заявило, что подготовка украинских пилотов к управлению британскими самолетами может занять около трех лет, однако майор Ворошилов и его коллега начальник авиационного управления командования Воздушных сил ВСУ Владимир Логачев не согласились с такими временными рамками.

Майор Вадим Ворошилов отправляет послание РФ Фото: Paul Grover/The Telegraph

По словам Логачева, для обучения потребуется менее шести месяцев, и чтобы не терять опытных специалистов, длительное ожидание недопустимо.

"Пока мы будем ждать, мы потеряем еще больше пилотов. У нас был список самых опытных пилотов, которые могли бы пройти обучение на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли во время боевых действий", – подчеркнул он.

По словам Логачева, у России есть возможность атаковать с расстояния 200 км от линии фронта, тогда как украинские пилоты вынуждены подлетать ближе к линии фронта и держаться на более низкой высоте на расстояние выстрела, что очень опасно.

"Россияне имеют 40 авиабаз и более 700 самолетов и вертолетов, и они более современные, чем наши. Радары на их самолетах примерно в четыре раза лучше, чем у нас, и могут видеть гораздо дальше. Кроме того, российские ракеты значительно мощнее, чем наши советские. Иногда мы даже не способны засечь, что РФ запустила ракеты, а это очень опасно для пилотов", – рассказал он.

По словам полковника Логачева, "чтобы быть эффективными в воздухе, самолеты должны иметь современные радары и ракеты класса "воздух-воздух"".

Издание подвело основной итог послания украинских пилотов — "Получение F-16 помогло бы нам выстоять и сохранить жизни большего числа людей".

Напомним, в начале марта спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что готовность Польши и Словакии передать Украине самолеты МиГ-29 говорит о том, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места.

В конце марта министр обороны США Ллойд Остин заявил, что подготовка к передаче Украине современных истребителей F-16 может занять около 18 месяцев.