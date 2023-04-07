У ЗСУ спрогнозували повернення російських літаків МіГ-31К до Білорусі (відео)

Літаки ПКС РФ МіГ-31К, як зазначив Юрій Ігнат, могли відлетіти з Білорусі на аеродроми Російської Федерації через технічні питання.

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На білоруську територію російські винищувачі МіГ-31К, які нещодавно вилетіли з Білорусі до РФ, можуть повернутися вже незабаром. Про це 7 квітня повідомив Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил, в ефірі телеканалу "Київ".

Він зазначив, що авіасудна РФ неодноразово здійснювали тренувальні польоти. Зазвичай у таких випадках тривога тривала орієнтовно 20 хвилин. Тоді теж були перельоти з Білорусі на російські аеродроми.

"МіГ-31К як полетіли, так і прилетять", — заявив Ігнат.

Він наголосив на тому, що можуть бути технічні питання, оскільки літаки прилетіли зі своїх базових аеродромів. Ігнат припустив, що не варто відкидати певні моменти й щодо експлуатації.

"Думаю не варто очікувати, що їх у Білорусі більше не буде", — додав представник ЗСУ.

Як повідомляв Фокус 7 квітня, у ЗСУ вказали, без чого неможливий успішний контрнаступ українських військ на ворожі позиції. Юрій Ігнат зазначив, що без переваги у повітрі складно брати участь у наступальних діях. Українські захисники отримають системи ППО Patriot та Samp-T, але потрібні й сучасні літаки. Військовий зазначив, що росіяни й надалі намагаються атакувати на суші. Повітряні атаки переважно завдаються керованими авіаційними бомбами й іншим ракетним озброєнням.

У Повітряних силах 5 квітня також повідомили, що противника вже недостатньо високоточних далекобійних ракет, які масово застосовувалися раніше. Стратегічний запас фактично вичерпано. Практично немає далекобійних і високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101 та "Калібр", а також балістичних "Іскандер М". Ігнат розповів, що майже 800 одиниць відповідного озброєння росіяни запустили лише по інфраструктурі та паливно-енергетичному сектору України. При цьому речник повітряних сил зазначив, що деякий запас в РФ все ж залишається.