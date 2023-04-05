"Витратили на трансформаторні будки": Росія вичерпала запас далекобійних ракет, — Ігнат

За інформацією Повітряних сил, у противника недостатньо високоточних далекобійних ракет. Витрачено стратегічний запас. Практично немає далекобійних та високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101, "Калібр", а також балістичних "Іскандер М".

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Стратегічний запас далекобійних високоточних ракет Росія вже витратила на удари по Україні, але намагається компенсувати дефіцит. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Freeдім сьогодні, 5 квітня.

"У противника недостатньо високоточних далекобійних ракет. Витрачено стратегічний запас. Не всі. Тому що зараз скажуть, що я заявив, що ракети всі витрачені. Практично немає далекобійних і високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101, "Калібр", а також балістичних "Іскандер М", які противник використав із самого початку війни з різною метою", — сказав він.

Ігнат розповів, що близько 800 росіяни запустили лише за інфраструктурою та паливно-енергетичним сектором України. При цьому спікер повітряних сил зазначив, що деякий запас у РФ є, і на цій базі вони далі накопичуватимуть ракети.

"Але накопичувати непросто, раніше вони їх роками накопичували, але використали "на трансформаторі будки"", — резюмував Ігнат.

За його словами, це є причиною, чому росіяни шукають нових методів завдання ударів.

Тим часом учора, 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Білорусь отримала ракетний комплекс "Іскандер-М ", здатний завдавати ударів звичайними та ядерними зарядами.

У лютому 2023 року в Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ заявили, що російські спроби модернізувати ракети Х-101 не дали бажаного результату.

Нагадаємо, в ніч із 30 на 31 березня відбулася чергова атака дрононами Shahed. Російські окупанти випустили у напрямку українських міст 10 ударних безпілотників. Використовували також РСЗВ та ракети С-300.