Нічна атака ЗС РФ: у Генштабі ЗСУ озвучили кількість знищених дронів Shahed

За даними Генштабу, російські окупанти випустили у напрямку українських міст 10 ударних безпілотників, а також застосували для обстрілів авіацію, РСЗВ і ракети С-300.

Related video

У ніч із 30 на 31 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Shahed-136. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 31 березня.

"Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави", — йдеться в публікації.

За даними Генштабу, за останню добу російські окупанти здійснили 11 ракетних і 4 авіаційних обстріли. Крім того, противник 43 рази обстріляв Україну з реактивних систем залпового вогню та запустив 9 ракет С-300 в Харкові.

"Для завдання авіаційних ударів задіяно 10 ударних БПЛА типу "Шахед-136", 9 із них знищили наші захисники", — повідомляють у Генштабі.

У відомстві також попередили українців про високу ймовірність повторного обстрілу.

ЗС РФ атакували Україну іранськими дронами

У пресслужбі Повітряного командування "Схід" уточнили, що, крім ударних дронів, в українському небі помітили близько п'яти повітряних цілей. Припускають, що то були повітряні кулі.

БПЛА були запущені з боку російського Брянська через Сумську та Чернігівську області. Один із безпілотників був знищений підрозділом ППО Сухопутних військ, решта вісім — силами та засобами зенітних ракетних підрозділів і мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

Нагадаємо, що ввечері 30 березня окупанти також атакували Харків ракетами типу С-300. У місті зафіксовано щонайменше шість прильотів, унаслідок чого було пошкоджено інфраструктурні об'єкти й приватні володіння.

Ще ми писали про те, що 30 березня в Бєлгороді пролунало дев'ять потужних вибухів. На думку російських журналістів, причиною цього були пуски ракет у бік Харкова.