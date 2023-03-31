Ночная атака ВС РФ: в Генштабе ВСУ озвучили количество уничтоженных дронов Shahed

По данным Генштаба, российские оккупанты выпустили в направлении украинских городов 10 ударных беспилотников, а также применили для обстрелов авиацию, РСЗО и ракеты С-300.

Related video

В ночь с 30 на 31 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed-136. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 31 марта.

"Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства", — говорится в публикации.

По данным Генштаба, за последние сутки российские оккупанты совершили 11 ракетных и 4 авиационных обстрела. Кроме того, противник 43 раза обстрелял Украину из реактивных систем залпового огня и запустил 9 ракет С-300 по Харькову.

"Для нанесения авиационных ударов задействовал 10 ударных БПЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники", — сообщают в Генштабе.

В ведомстве также предупредили украинцев о высокой вероятности повторных обстрелов.

ВС РФ атаковали Украину иранскими дронами

В пресс-службе Воздушного командования "Восток" уточнили, что кроме ударных дронов в украинском небе были замечены около пяти воздушных целей. Предполагается, что это были воздушные шары.

БПЛА были запущены со стороны российского Брянска через Сумскую и Черниговскую области. Один из беспилотников был уничтожен подразделением ПВО Сухопутных войск, остальные восемь – силами и средствами зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

Напомним, что вечером 30 марта оккупанты также атаковали Харьков ракетами типа С-300. В городе зафиксировано по меньшей мере шесть прилетов, в результате чего были повреждены инфраструктурные объекты и частные владения.

Еще мы писали о том, что 30 марта в Белгороде прозвучало девять мощных взрывов. По мнению российских журналистов, причиной тому могли быть пуски ракет в сторону Харькова.