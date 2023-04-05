"Потратили на трансформаторные будки": Россия исчерпала запас дальнобойных ракет, — Игнат

По информации Воздушных сил, у противника недостаточно высокоточных дальнобойных ракет. Израсходован стратегический запас. Практически нет дальнобойных и высокоточных ракет, таких как крылатые ракеты Х-101, "Калибр", а также баллистических "Искандер М".

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Стратегический запас дальнобойных высокоточных ракет Россия уже израсходовала на удары по Украине, но там стараются восполнить нестачу. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телеканала Freeдом сегодня, 5 апреля.

"У противника недостаточно высокоточных дальнобойных ракет. Израсходован стратегический запас. Не все. Потому что сейчас скажут, что я заявил, что ракеты все израсходованы. Практически нет дальнобойных и высокоточных ракет, таких как крылатые ракеты Х-101, "Калибр", а также баллистических "Искандер М", которые противник использовал с самого начала войны в разных целях", — сказал он.

Игнат рассказал, что около 800 россияне запустили только по инфраструктуре и топливно-энергетическому сектору Украины. При этом спикер воздушных сил отметил, что некоторый запас в РФ есть, и на этой базе они будут дальше накапливать ракеты.

"Но накапливать непросто, раньше они их годами копили, но вот так использовали "на трансформаторые будки"", — резюмировал Игнат.

По его словам, это является причиной, почему россияне ищут новые методы нанесения ударов.

Тем временем, вчера, 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Беларусь получила ракетный комплекс "Искандер-М", способный наносить удары обычными и ядерными зарядами.

В феврале 2023 года в Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ заявили, что российские попытки модернизировать ракеты Х-101 не принесли желаемого результата.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта произошла очередная атака дрононами Shahed. Российские оккупанты выпустили в направлении украинских городов 10 ударных беспилотников. Использовали также РСЗО и ракеты С-300.