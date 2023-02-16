Попытка усовершенствовать высокоточные ракеты провалилась: ВСУ о модернизации россиянами Х-101

"Модернизированные" российские ракеты все чаще падают на территорию РФ, не долетая до Украины, отмечают в Генштабе ВСУ.

Related video

Модернизация крылатой ракеты Х-101 не оправдала ожиданий России. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк на брифинге в Military Media Center.

По его словам, результаты проведённых исследований и статистические данные работы украинской системы противовоздушной обороны свидетельствуют о том, что последняя модернизация крылатой ракеты Х-101 не оправдала ожиданий РФ.

"Массовых прорывов системы ПВО не происходит. Попытка усовершенствовать так называемое "высокоточное" вооружение провалилась", — сказал полковник Николай Данилюк.

Он также добавил, что российские ракеты все больше падают на территории РФ, не долетая до Украины.

Напомним, что 13 февраля спикер Командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне начали реже использовать высокоточные крылатые ракеты, в частности, речь идет о Х-101 и "Искандере". По его словам, оккупанты поняли, что могут наносить ущерб энергетической инфраструктуре с помощью снарядов С-300, которых у РФ достаточно.

Во время массированного ракетного удара по Украине в середине декабря как минимум одна из ракет упала на территории РФ, сообщили росСМИ. В Еленском районе Волгоградской области обнаружили остатки "неизвестного объекта".