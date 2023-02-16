Спроба вдосконалити високоточні ракети провалилася: в ЗСУ про модернізацію росіянами Х-101

"Модернізовані" російські ракети дедалі частіше падають на територію РФ, не долітаючи до України, зазначають в Генштабі ЗСУ.

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Модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань Росії. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ, полковник Микола Данилюк на брифінгу у Military Media Center.

За його словами, результати проведених досліджень та статистичні дані роботи української системи протиповітряної оборони свідчать про те, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань РФ.

"Масових проривів системи ППО не відбувається. Спроба вдосконалити так зване "високоточне" озброєння провалилася", — сказав полковник Микола Данилюк.

Він також додав, що російські ракети все більше падають на території РФ, не долітаючи до України.

Нагадаємо, що 13 лютого спікер Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни почали рідше використовувати високоточні крилаті ракети, зокрема, йдеться про Х-101 та "Іскандер". За його словами, окупанти зрозуміли, що можуть завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі за допомогою снарядів С-300, яких у РФ є достатньо.

Під час масованого ракетного удару по Україні в середині грудня як мінімум одна з ракет впала на території РФ, повідомили росЗМІ. У Єленському районі Волгоградської області знайшли залишки "невідомого об'єкта".