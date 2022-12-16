Недолетіла: російська крилата ракета Х-101 впала у Волгоградській області (фото)

У МНС РФ заявили про падіння "невідомого об'єкта", а місцева влада взагалі каже, що вона не знає про падіння уламків ракети.

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Під час масованого ракетного удару по Україні, як мінімум, одна з ракет впала на території РФ. Про це повідомляє "Волгоград Онлайн".

У Єленському районі Волгоградської області впали залишки "невідомого об'єкта". У МНС заявили, що місце події оточене, а на місці працюють відповідні служби. При цьому місцева влада каже, що жодних повідомлень про НП вони не отримували.

[ + – ] Уламки ракети Х-101

Повідомлення про падіння "невідомого об'єкта" почали з'являтися об 11 ранку. Також місцеві жителі говорили про те, що вони бачили політ крилатих ракет, які запускалися зі стратегічних бомбардувальників по Україні. Очевидці кажуть, що вони знайшли уламки ракети та різні плати.

На порталі "Мілітарний" пишуть, що, судячи з бойової частини та інших залишків корпусу, впала крилата ракета Х-101. ЗС РФ її часто використовують для ударів територією України. За даними Генштабу, за сьогодні було збито 60 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та "Калібри".

Нагадаємо, в українській розвідці заявили, що РФ випускає по 20-40 крилатих ракет щомісяця. З моменту вторгнення Х-101 та "Калібри" зробили сотнями.

7 грудня бійці Нацгвардії збили російську крилату ракету Х-101 з великокаліберного кулемета.