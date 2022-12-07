Нацгвардійці збили російську крилату ракету Х-101 із великокаліберного кулемета (фото)

У гвардії створили мобільні групи, які мають оперативно реагувати на обстріли та збивати російські дрони та ракети.

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Нацгвардійці з 27-ї Печерської бригади збили російську крилату ракету Х-101 із великокаліберного кулемета. Про це повідомляє північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України у фейсбуці.

5 грудня під час масованого обстрілу ЗС РФ по Україні мобільна вогнепальна група нацгвардійців збила ракету Х-101. Її змогли уразити з великокаліберного кулемета та обстрілом з автоматів. Це вдалося зробити, оскільки крилата ракета летіла на низькій висоті.

Вогневі розрахунки Нацгвардії створені спеціально для швидкого реагування та протидії ракетам і дронам-камікадзе. Робота разом із підрозділами ППО дає можливість підвищувати ефективність у боротьбі з крилатими ракетами. Бійці зберігають життя людей та об'єкти критичної інфраструктури. Також було опубліковано залишки крилатої ракети.

Х-101 — це російська крилата ракета класу "повітря-земля". Вона розроблена КБ "Радуга" та з 2013 року взята на озброєння РФ. Заявляється, що її дальність становить приблизно 5 500 км.

Нагадаємо, РФ замовила в Ірану сотні дронів і ракет. Москва відчуває гостру нестачу снарядів і безпілотників.

5 грудня українська ППО збила більшість ракет під час атаки РФ на Україну. У Київській області збили 9 із 10 ракет.