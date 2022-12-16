Недолетела: российская крылатая ракета Х-101 упала в Волгоградской области (фото)

В МЧС РФ заявили о падении "неизвестного объекта", а местные власти вообще говорят, что они не знают о падении обломков ракеты.

Related video

Во время массированного ракетного удара по Украине как минимум одна из ракет упала на территории РФ. Об этом сообщает "Волгоград Онлайн".

В Еленском районе Волгоградской области упали остатки "неопознанного объекта". В МЧС заявили, что место происшествия оцеплено, а на месте работают соответствующие службы. При этом местные власти говорят, что никаких сообщений о ЧП они не получали.

[ + – ] Обломки ракеты Х-101

Сообщения о падении "неизвестного объекта" начали появляться в 11 утра. Также местные жители говорили о том, что они видели полет крылатых ракет, которые запускались со стратегических бомбардировщиков по Украине. Очевидцы говорят, что они нашли обломки ракеты и различные платы.

На портале "Милитарный" пишут, что судя по боевой части и другим остаткам корпуса, упала крылатая ракета Х-101. ВС РФ ее часто используют для ударов по территории Украины. По данным Генштаба, за сегодня было сбито 60 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибры".

Напомним, в украинской разведке заявили, что РФ выпускает по 20-40 крылатых ракет ежемесячно. С момента вторжения Х-101 и "Калибры" сделали сотнями.

7 декабря бойцы Нацгвардии сбили российскую крылатому ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета.