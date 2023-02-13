Крилаті ракети в дефіциті: у ЗСУ розповіли, які снаряди РФ почала застосовувати в Україні

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни почали рідше використовувати високоточні крилаті ракети, зокрема, йдеться про Х-101 та "Іскандер".

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Росія почала використовувати все більше ракет С-300 для обстрілів прифронтових міст України. Окупанти зрозуміли, що так можуть завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі за допомогою снарядів, яких є надміру. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу 1+1.

Водночас російські війська почали рідше використовувати високоточні крилаті ракети, зокрема йдеться про Х-101 та "Іскандер". За його словами, проміжки між обстрілами Росії зросли.

Ігнат також пояснив, що Росія має тисячі одиниць ракет С-300, а збивати їх українські військові не можуть, бо немає ЗРК, які могли б це робити. Крім того, РФ запускає ракети Onyx та Х-22, які важко знищувати.

За його словами, навіть у разі міжнародної допомоги та після прибуття систем Patriot, які можуть знищувати снаряди, ця проблема не зникне. Причина — безліч установок С-300 і багато снарядів до них по всій лінії фронту.

"Чи вистачить у нас засобів, які нам дадуть партнери, щоб на кожну ракету С-300 їх використати? Тут незрівнянне порівняння", — сказав він.

Щоб вирішити цю проблему, потрібно завдавати ударів по ворожих системах уздовж усієї лінії фронту, що й роблять ЗСУ. Крім того, українська армія може отримати у майбутньому далекобійні ракети, які допоможуть знищувати озброєння ЗС РФ.

Що відомо про С-300?

С-300 — радянські зенітно-ракетні комплекси, які переважно використовують для протиповітряної оборони. Однак їх модифіковані моделі мають можливість обстрілювати наземні цілі. Дальність їх стрільби обмежена радіовидимістю ракети. Щоб вести вогонь з цього комплексу, необхідно ввести координати цілі та врахувати висоту підриву ракети.

Юрій Ігнат зазначав, що чим далі розташоване місце запуску цих снарядів, тим більш неточно вони влучають по потенційних цілях.

Нагадаємо, під час масованого ракетного обстрілу 10 лютого ЗС РФ атакували Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300. У регіонах було випущено 35 таких снарядів. Ворожі снаряди запускалися з території Бєлгородської області та окупованого Токмака Запорізької області.

Тоді у Повітряних силах розповіли, що українські військові збили 61 із 71 ворожих ракет. Крім них, у повітряному просторі України зафіксували іранські безпілотники Shahed-136.