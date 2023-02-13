Крылатые ракеты в дефиците: в ВСУ рассказали, какие снаряды РФ стала чаще применять в Украине

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игната, россияне стали реже использовать высокоточные крылатые ракеты, в частности, речь идет о Х-101 и "Искандер".

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Россия начала использовать все больше ракет С-300 для обстрелов прифронтовых городов Украины. Оккупанты поняли, что таким образом могут наносить урон по энергетической инфраструктуре с помощью снарядов, которые есть в избытке. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала 1+1.

В то же время российские войска стали реже использовать высокоточные крылатые ракеты, в частности, речь идет о Х-101 и "Искандер". По его словам, промежутки между обстрелами России выросли.

Игнат также объяснил, что у России есть тысячи единиц ракет С-300, а сбивать их украинские военные не могут, потому что нет ЗРК, которые могли бы это делать. Кроме того, РФ запускает ракеты Onyx и Х-22, которые тяжело уничтожать.

По его словам, даже в случае международной помощи и после прибытия систем Patriot, которые могут уничтожать снаряды, эта проблема не исчезнет. Причина — огромное количество установок С-300 и много снарядов к ним по всей линии фронта.

"Хватит ли у нас средств, которые нам дадут партнеры, чтобы на каждую ракету С-300 их использовать? Тут несоизмеримое сравнение", — сказал он.

Чтобы решить эту проблему, нужно наносить удары по вражеским системам вдоль всей линии фронта, что и делают ВСУ. Кроме того, украинская армия может получить в будущем дальнобойные ракеты, которые помогут уничтожать вооружение ВС РФ.

Что известно об С-300?

С-300 — советские зенитно-ракетные комплексы, которые в основном используют для противовоздушной обороны. Однако их модифицированные модели имеют возможность обстреливать наземные целы. Дальность их стрельбы ограничена радиовидимостью ракеты. Чтобы вести огонь из этого комплекса, необходимо ввести координаты цели и учесть высоту подрыва ракеты.

Юрий Игнат отмечал, что чем дальше расположено место запуска этих снарядов тем более неточно они попадают по потенциальным целям.

Напомним, во время массированного ракетного обстрела 10 февраля ВС РФ атаковали Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300. По регионам было выпущено 35 таких снарядов. Вражеские снаряды запускались с территории Белгородской области и оккупированного Токмака Запорожской области.

Тогда в Воздушных силах рассказали, что украинские военные сбили 61 из 71 вражеских ракет. Помимо них в воздушном пространстве Украины зафиксировали иранские беспилотники Shahed-136.