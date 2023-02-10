Массированный обстрел 10 февраля: в Воздушных силах назвали количество сбитых ракет

Враг осуществлял запуски как из воздуха, так и из Черного моря. Помимо ракет в воздушном пространстве Украины зафиксировали иранские беспилотники Shahed-136.

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Воздушным силам Украины удалось ликвидировать 61 из 71 вражеских ракет, которые были выпущены утром пятницы, 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. С воздуха Украина была атакована бомбардировщиками Ту-95МС, которые способны выпускать ракеты Х-101 и Х-555 с района Каспийского моря и Волгодонска.

Из Черного моря российские войска запустили крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Всего был зафиксирован 71 пуск ракетами Х-101, Х-555, "Калибр".

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", о которых сообщали ранее!" — говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

К слову, Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что несколько российских ракет было замечено в воздушном пространстве Молдовы и Румынии. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что у Украины была возможность их сбить, однако осколки в таком случае могли бы разлететься по территории этих стран и привести к непоправимым последствиям.

Напомним, что во время массированного ракетного удара 10 февраля ВС РФ атаковали Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300. По регионам было выпущено 35 таких снарядов, о чем поведал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Также 10 февраля оккупанты повредили объекты генерации и высоковольтную сеть. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что энергетическая система пострадала сразу в шести регионах.