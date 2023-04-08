"Їх поки нема чим діставати". ЗСУ назвали нову небезпеку від авіабомб РФ

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, ворог застосовує півторатонні снаряди дистанційно та протистояти їм можуть ППО та літаки, яких немає в Україні.

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Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про важкі авіаційні бомби, які ЗС РФ почали виготовляти для майбутніх ударів по Україні. Вони несуть особливу небезпеку, як зауважив він в ефірі телемарафону 8 квітня.

Йдеться про бомби, вага яких не менш як півтори тонни, а також які Сили оборони на сьогоднішній день не в змозі збивати. Вони будуть оснащені крилами та GPS-навігацією, як це зараз відбувається з 500-кілограмовими бомбами. Саме їх демонстрував нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час поїздки на підприємство.

"Напівторатонні бомби — це вже втричі велика потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти — це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще — це сучасні літаки F-16 або інші покоління "4+", здатні протистояти російській авіації на далеких підступах", — сказав Юрій Ігнат.

ВСУ поки що не в змозі збивати загрозу, оскільки ворожі війська застосовують їх на відстані і поки що безкарно.

"Потрібно розуміти, що такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення або державного кордону. Тому їх поки що немає чим діставати, саме літаки, які їх запускають", — пояснив речник ВР ЗСУ.

Нагадаємо, 7 квітня у ЗСУ спрогнозували повернення російських літаків МіГ-31К до Білорусі. За словами Юрія Ігната, вони могли відлетіти з Білорусі на аеродроми Російської Федерації через технічні проблеми.