"Более бюджетный вариант": в ВСУ объяснили новую тактику ударов РФ по Украине

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, положение дел у врага таково, что он вынужден использовать старые боеприпасы, в том числе управляемые авиационные бомбы.

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ВС РФ перешли на более бюджетное вооружение для атак по Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 19 апреля.

По его словам, у россиян положение дел такое, что они начали доставать все имеющееся вооружение, в том числе и старые боеприпасы. Для нанесения ударов по Украине они начали использовать управляемые авиабомбы.

Понятно, что ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, весь фактически запас. Напомню, примерно 750 крылатых ракет были уничтожены, плюс считаем те, которые попали. То есть более 850 ракет, которые противник применил по нашей инфраструктуре", – сказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ.

Также Юрий Игнат отметил, что враг после взрывов на аэродроме в Энгельсе оккупанты рассредоточили самолеты.

По словам спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната у россиян в запасах еще много ракет С-300, в то же время у России есть возможность производить эти и другие ракеты.

8 апреля Юрий Игнат рассказал, что ВСУ пока не в состоянии сбивать российские авиабомбы, поскольку ВС РФ применяют их на расстоянии. Такие бомбы наносят удары с дистанции 50+ километров по линии боевого столкновения или государственной границы.