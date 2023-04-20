Проб'ють тили РФ: Україна вимагатиме на "Рамштайні-11" постачання далекобійних ракет (відео)

Представники України переконуватимуть союзників надати ЗСУ далекобійні ракети для відпрацювання тилового та логістичного забезпечення Росії. Британські ЗМІ звертають увагу на інше — дефіцит боєприпасів для систем ППО.

Related video

Українська сторона порушить питання щодо постачання далекобійних ракет на 11-му засіданні контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн". Про це сказав 20 квітня в ефірі телеканалу "Київ" радник глави Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк.

"Передусім, ми говоритимемо про далекобійні ракети дальністю від 100 до 300 кілометрів. Це основний інструмент, який дозволить превентивно відпрацювати по тиловому та логістичному забезпеченню Росії", — додав він.

Другим пріоритетом, за словами радника, буде розмова про постачання снарядів калібру 155 мм.

"Якщо є можливість — 152, 122 та обов'язково 105-мм. Проговорять і прискорення логістики постачання рембаз для бронетехніки. Ну і авіаційний компонент постійно присутній на переговорах", — додав Подоляк.

Україна попросить партнерів надіслати снаряди калібра 155-мм

На його думку, будь-яка зустріч міністрів оборони країн Заходу у форматі "Рамштайн" — це насамперед аудит того, що зроблено і що треба зробити з точки зору оперативної потреби для України.

"Підсумують що вже надано, з урахуванням пакетів військової допомоги. Учора були Сполучені Штати Америки, очікуємо такі ж пакети від інших країн, зокрема від Іспанії", — зазначив радник голови ОП.

Ще одна обов'язкова складова — це оцінка ресурсної спроможності Російської Федерації.

"Що у них є, що використовують і що вони збудували з погляду окупованих фортифікацій. На "Рамштайні" вирішуватимуть, яка необхідність і в яких інструментах потрібна зараз і сьогодні", — резюмував він.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 20 квітня наголосив на прискоренні передачі необхідного озброєння.

"Зброя, яка посилить нашу армію, має прийти швидше, ніж заплановано. Я думаю, важливо обговорити ту зброю, яку Україна так довго чекає. Це тренінг між місіями наших пілотів, далекобійна зброя, дуже конкретна, з дуже конкретними партнерами, з дуже конкретною кількістю", — заявив президент.

Чергове засідання на військово-повітряній базі "Рамштайн" заплановане на 21 квітня.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 20 квітня розмовляв по телефону з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі. Воєначальники обговорювали пріоритетні для України види озброєнь, техніки та боєприпасів.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 20 квітня говорив про необхідність поповнення дефіциту ракет та зенітно-ракетних комплексів. За його словами, восени та взимку українські системи ППО знищили 1,5 тисячі повітряних цілей ворога.

За даними британської газети Financial Times, головною вимогою української сторони на 10-му "Рамштайні" буде постачання боєприпасів для систем ППО.